Abi Ghanem’e yeni bir görev daha

Nissan Türkiye’den sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan Charbel Abi Ghanem, 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle Nissan Türkiye Genel Müdürü sorumluluğuna ek olarak, Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Nissan Türkiye’ye yeni sorumluluklar yükleniyor. 1 Nisan 2022 tarihinden bu yana Nissan Türkiye’den sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan Charbel Abi Ghanem, 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle Nissan Türkiye Genel Müdürü sorumluluğuna ek olarak, Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. ‘Avrupa Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Genel Müdürlüğü’ görevlerini birlikte yürütecek olan Abi Ghanem, Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı Mayra González Velasco’ya bağlı olarak çalışacak ve ailesiyle birlikte İstanbul’da ikamet etmeye devam edecektir.

CHARBEL ABİ GHANEM KİMDİR?

2003 yılında Notre Dame Üniversitesi (Lübnan) Reklam ve Pazarlama bölümünden mezun olan Charbel Abi Ghanem, pazarlama alanında yüksek lisans eğitimi ve ardından Madrid, IE Business School’dan MBA derecesine sahiptir. İş hayatına 1999 yılında başlayan Ghanem, 2012 yılında göreve başladığı Nissan Motor Corporation çatısı altında global satış ve iş geliştirme alanında önemli görevler üstlenmiştir. Daha önce Nissan Kuzey Amerika’da satış operasyon yöneticiliğinde, Nissan Avrupa’da ise pazarlama ve tüketici deneyimi alanlarında ve Nissan Belçika Genel Müdürü olarak görev almıştır. Ghanem evli ve iki çocuk babasıdır.