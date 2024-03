BMW X2 ilk kez elektrikli oldu

Yeni BMW X2 Türkiye’de yola çıktı. Mild hybrid-benzinli versiyonla sunulan aracın aynı zamanda elektrikli seçeneği de geldi. BMW iX2 eDrive20 versiyonuyla ilk kez elektrikli motora kavuşmuş oldu.

Yeni BMW X2 Türkiye’de yola çıktı. Mild hybrid-benzinli versiyonla sunulan aracın aynı zamanda elektrikli seçeneği de geldi. BMW iX2 eDrive20 versiyonuyla ilk kez elektrikli motora kavuşmuş oldu. Elektrikli versiyon ön aksta yer alan elektrik motoru ile 204 beygir güç 250 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlayan otomobil, tam dolu bataryalarıyla 478 km’ye varan menzili kullanıcısına sunuyor.

2.7 MİLYON LİRALIK FİYAT ETİKETİ VAR

Yeni BMW iX2 eDrive20 130 kW DC Şarj teknolojisi ile 29 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan AC Charging Professional donanımı ile AC akımda 22 kW şarj hızı desteği sunan Yeni BMW iX2 eDrive20, bataryaların %0-100 dolumunu yaklaşık 3 saat 45 dakikada tamamlayarak esnek kullanıma da imkan tanıyor. Yeni iX2 eDrive20 sportif ve keskin çizgilere sahip tasarımıyla rakiplerinden ayrılıyor. Sadece M Sport tasarım paketiyle satışa sunulan otomobil daha sportif ve aerodinamik özellikleriyle dikkat çekiyor. iX2 eDrive20, M Sport tasarım paketiyle 2.744.500 TL liste fiyatı ile satışa sunuldu.

AYDINLATMALI ALTIN IZGARA X2’DE DE VAR

Premium kompakt segmentinde bir ilk niteliğinde olan Iconic Glow kontür aydınlatmalı altıgen BMW Böbrek Izgaraları ve parlak siyah renkli ön hava girişi otomobilin ön kısmını domine ediyor. Arka kısımda Yeni tasarıma sahip yatay hizalanan aydınlatmalar, parlak siyah difüzör ve arka spoiler Yeni BMW iX2 eDrive20’nin dinamik duruşunu güçlendiriyor.

ZENGİN DONANIM SEÇENEĞİYLE GELDİ

Kokpitin merkezi konumundaki BMW Kavisli Ekran, yüzer kontrol paneliyle tüm sisteme ergonomik bir erişim imkânı tanıyor. İç mekânda yer alan kontrol ekranı ve sesli komut enstrümanları sayesinde fiziksel düğme ve kontrollerin sayısı önemli ölçüde azaltılıyor. M Sport tasarım paketiyle tercih edilebilen Yeni BMW iX2 eDrive20, standart olarak sunduğu üst düzey donanımlarıyla yolculuklarda üstün konfor sağlıyor.

BMW Live Cockpit Plus, Park Asistanı, Sürüş Asistanı, Adaptif LED Farlar, Akustik Koruma, Otomatik Uzun Far Fonksiyonu, Konfor Erişim Sistemi, Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafıza Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu, Panoramik Cam Tavan, Isıtmalı Ön Koltuklar, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Kablosuz Şarj Haznesi, Spor Ön Koltuklar, Güneş Korumalı Arka Camlar, Akıllı Telefon Arayüzü gibi gelişmiş donanımlar standart olarak sunuluyor. Ayrıca aydınlatmalı BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları, M Sport Fren Diskleri, M Shadow Farlar, M Emniyet Kemerleri ve Shadow Dış Kaplamayı içeren M Sport Pro paketi, 360 derece görüş açısına sahip Park Asistanı Plus, 22 kW AC şarj hızı desteği sunan AC Charging Professional ve en üst seviye asistan sistemlerini sunan Sürüş Asistanı Professional gibi donanımlar isteğe bağlı olarak eklenerek kişiselleştirilebiliyor.