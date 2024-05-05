Türkiye’ye özel Hyundai IONIQ 5

Hyundai, Türkiye’ye özel olarak geliştirilen IONIQ 5 Advance modelini satışa sundu. Daha küçük bir motor seçeneğiyle satışa çıkan araç 1.649.000 TL’lik fiyat etiketi taşıyor. Araçta yer alan 58 kWh batarya 170 beygir güç üretiyor.

Hyundai Türkiye’ye özel olarak geliştirilen IONIQ 5 Advance modelini satışa sundu. Daha küçük bir motor seçeneğiyle satışa çıkan araç 1.649.000 TL’lik fiyat etiketi taşıyor. Araçta yer alan 58 kWh batarya 170 beygir güç üretiyor. Türk tüketicisi için özel olarak geliştirdiği yeni donanım seviyelerini oldukça cazip ödeme koşulları ve fiyatlarla sunan Hyundai Assan, geçtiğimiz ay satışına başladığı IONIQ 5 Advance modelinin fiyatında yüzde 8’e varan bir indirim yaptı. Gerek teknolojisi gerekse sunduğu üst düzey konforla segmentinde fark yaratan IONIQ 5’in 4×2 çekiş sistemine sahip Advance donanım seviyesinin fiyatı 1.649.000 TL olarak belirlenirken aynı zamanda “Şimdi Al, 6 Ay Sonra Öde” imkanı da sunuluyor.

DOLU DOLU OTOMOBİL

C-SUV segmentinde yer alan IONIQ 5 Advance‘ın öne çıkan özellikleri, günlük kullanımdaki tüm beklentileri karşılıyor. IONIQ 5 Advance’in donanım listesinde; piksel tasarımlı LED ön farlar, dur kalk özellikli akıllı hız sabitleme kontrolü ve çarpışma önleme asistanı gibi donanımlar dikkat çekerken aynı zamanda ön tarafta soğutma özelliğine sahip ısıtmalı deri koltuklar, BOSE Premium ses sistemi, 12,3 inç çift entegre bilgi ve multimedya ekranları, sanal gösterge paneli (Head-Up Display), kayar tip orta konsol ve gizli otomatik kapı kolları da günlük kullanımda sahibine oldukça yardımcı oluyor. EV modellerin en önemli özelliklerinden biri olan ve bilhassa zorlu kış koşullarında da sürüş menzilini arttıran ısı pompası, diğer tüm Hyundai modellerinde olduğu gibi IONIQ 5’in Advance versiyonunda da standart olarak sunuluyor.

587 KM MENZİLİ VAR

IONIQ 5 Advance, 58 kWh batarya, 125 kW (170 PS) gücündeki arkaya konumlu tek elektrik motoru ve arkadan itiş sistemi ile geliyor. Otomobildeki 58 kWh bataryanın %100 dolu olduğumda durumda menzili, birleşik kullanımda 384 km (WLTP). Buna karşılık araç, şehir içi kullanımda da 587 km menzile kadar rahatlıkla ulaşabiliyor. IONIQ 5’in 0-100 km/s hızlanması ise Advance donanım seviyesinde 8,5 saniye. Aracın ulaşabildiği maksimum hız ise 185 km/s ile sınırlandırılmış. Buna ek olarak; üstün 800 voltluk batarya sistemine sahip olması sayesinde 350 kW ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine şarj edilebiliyor. Yine WLTP normlarına göre, IONIQ 5 kullanıcılarının 100 km menzil kazanmak için aracı ultra hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 5 dakika şarj etmeleri yeterli.