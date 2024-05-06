Renault Duster için ön sipariş başlıyor

Duster şimdi de Renault logosuyla satışa çıkıyor. Bu ayın sonunda ön siparişlerin başlayacağı modelin en büyük özelliklerinden biri Bursa’da üretilecek olması. Aracın teslimatları ise yılın ikinci yarısında yapılacak.

Duster şimdi de Renault logosuyla satışa çıkıyor. Bu ayın sonunda ön siparişlerin başlayacağı modelin en büyük özelliklerinden biri Bursa’da üretilecek olması. Aracın teslimatları ise yılın ikinci yarısında yapılacak. Dünyanın 100 ülkesinde 1,7 milyonun üzerinde satılan Duster’ın Renault markalı ilk tanıtımı İstanbul’da yapıldı. Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilecek olan Yeni Renault Duster, büyük ilgi topladı. Yeni Renault Duster’a sahip olmak isteyen ilk kullanıcılar için ön sipariş sistemi mayıs ayı sonunda açılacak.

BURSA’DA ÜRETİM BAŞLADI

2027 yılına kadar Bursa Oyak Renault fabrikasında 3’ü SUV olmak üzere 4 yeni model üreteceklerinin altını çizen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Bu planın ilk ve en önemli adımlarından biri olan Yeni Renault Duster’ı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni Renault Duster, bu yeni deneyimi Türkiye’den dünyaya taşıyan ayrıcalıklı bir model. Oyak’ın, Renault Group ile birlikte gerçekleştireceği 400 milyon avronun üzerinde yatırım Türkiye’nin uluslararası konumunu daha da güçlendirecek” açıklamasını yaptı.

145 BEYGİRLİK HİBRİT

Yeni Renault Duster, Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu ile üretilen yüksek teknolojili bilgi-eğlence donanımlarına sahip yeni nesil bir model. CMF-B platformu benzinli tam hibrit, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle beraber getiriyor. Yeni Renault Duster, ultra verimli E-Tech tam hibrit motor sistemi de dahil üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. Duster’ın 145 hp güç üreten gelişmiş tam hibrit motor seçeneği ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimi sunuyor.

ARAZİ KABİLİYETİ DE DEVAM EDECEK

4×4 özellikleriyle donatılan Yeni Renault Duster, farklı sürüş koşullarını kapsayan beş off-road moduna sahip: Auto, Eco, Off-Road, Çamur-Kum ve Kar. Gelişmiş 4×4 ekranı; pusula, altimetre, yanal ve dikey açılarının yanı sıra tork dağılımı da dahil olmak üzere sürücüye zorlu koşullarda gerekli tüm bilgileri sağlıyor. Ayrıca multimedya ekranı 360’ kameraya doğrudan erişim sağlarken, her viteste çalışan ve 30 km/s hıza kadar ayarlanabilen eğim iniş yardımcısı da içeriyor. Bunun dışında Yeni Renault Duster 4×4, gelişmiş dinamik performans için çok kollu bir arka süspansiyona sahip.