Avrupa’ya tenezzül etmeyen Avrupalının gözü neden Uzak Doğu’da?

Avrupa’da gerçekleşen otomobil fuarlarının eski etkisi ve heyecanı kalmadı. En son Cenevre’de gerçekleşen otomobil fuarına bile neredeyse hiçbir Avrupalı katılmaya tenezzül bile etmedi. Fakat Uzak Doğu denilince işler değişti. Kendi evinde fuara sahip çıkmayan Avrupalı üreticiler yüzde 1 Pazar payı için Çin’e akın etti.

ALİ YILDIRIM-PEKİN

Otomobil fuarı denilince akıllara ilk gelen bölge Avrupa idi. Fakat bu yıl artık Avrupa algısı çöktü. Paris, Berlin, Cenevre ve Münih gibi çeşitli Avrupa bölgelerinde yapılan dev fuarlar, yok oldu. Artık tek hollerde gerçekleşen fuarlara Avrupalı markalar bile ilgi göstermemeye başladı. Fakat Çinli üreticilerin bu fuarlara ilgisi hiç bitmedi. En son Cenevre’de gerçekleşen fuarda bile Renault neredeyse fuara katılan tek Avrupalı marka olurken, yolun karşı tarafında da Çinli üreticiler boy gösterdi. Fakat durum Uzak Doğu’da hiç de öyle değil. Kendi evinde fuara katılmayan birçok Avrupalı marka, Çin’de boy gösterisi için adeta sıraya girdi. Avrupa fuarları artık 3 günde gezilirken, Çin’de gerçekleşen fuarlara günler yetmiyor. Bölgede pazarda da istenilen iştah yakalanamazken, Çin’de yılda neredeyse 30 milyon adet araç satışı gerçekleşiyor. Bir marka yüzde 1’lik pay bile alsa pazardan 300 bin araç satışı gerçekleştirmiş oluyor. Bu yüzden gözler artık Uzak Doğu’da.

30 MİLYONLUK PAZAR GÖZDE MARKET

Chery Türkiye davetlisi olarak katıldığımız Pekin Otomobil Fuarı’nda (Auto China 2024) basın ve VIP gününde bile bırakın otomobil stantlarını koridorlar da bile yürümek oldukça güçleşti. Chery’nin kendi evinde gövde gösterisi yaptığı yüzlerce Çinli marka da boy gösterdi. Dikkatlerden kaçmayan bir diğer detay ise Avrupalı markaların da bu fuara olan ilgisi. Cenevre Fuarı’nda boy göstermeyen birçok üretici burada gösterişten uzak durmadı. BMW, Mercedes-Benz, MINI, Volkswagen, Audi, Lamborghini, Rolls-Royce, Hyundai (Güney Kore), Honda, Toyota ve Mazda’nın Uzak Doğu Fuarı’nda hazır bulunması deyim yerindeyse gözleri yaşarttı. Tabi birçok Çinli üreticinin yer aldığı fuarda bu markaların azınlıkta kalması da normal olarak karşılanırken, konuştuğumuz birçok markadan yetkili yöneticiler, 30 milyonluk pazarın gözde olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda Avrupalı da olsa bu yukardaki birçok markanın Çin’de üretim ortaklığı da var.

KORİDORLARDA YÜRÜMEK GÜÇ

Fuarın en çok dikkat çeken markalarından biri Chery oldu. Kalabalığın yoğunlukta olduğu stantta 3 markanın modelleri boy gösterdi. Türkiye’ye gelecek yeni modellerinde yer stantta yeni teknolojiler de sergilendi. Öte yandan bizim telefon markası olarak bildiğimiz Xiaomi’nin sergilediği SU7 modeli de ilgi odağı oldu.

117 YENİ MODEL TANITILDI

Kapılarını 25 Nisan’da açan Auto China 2024’te sunduğu ileri teknolojiler ve endüstri trendleriyle de dikkat çekti. Yaklaşık bin otomobilin sergilendiği fuar, dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri oldu. Fuarda toplamada 117 yeni yeni otomobil modeli ilk kez tanıtıldı. Ve bu bir dünya rekoru olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda 278 yeni enerjili (hibrit, hidrojen ve elektrik) otomobil modeli de sahneye çıktı. Fuara katılım bir önceki yıla göre yüzde 70 arttı. Tanıtılan araçların yüzde 80’den fazlasını yeni enerjili modeller oluşturdu. 20 marka ise ilk kez fuara katıldı. Fuara, otomobil firmalarının yanı sıra Çin, ABD, Almanya, Fransa ve Japonya gibi 13 ülkeden 500’den fazla tanınmış yerli ve yabancı yedek parça firması da katılım gösterdi. Fuara olan bu yüksek ilgiyle birlikte Avrupalı Uzak Doğu’dan uzaklaşamaya çalışırken, Çin dümende olduklarının bir kez daha mesajını verdi. Özellikle otoda yeni dünya mesajını veren Çinli üreticiler, elektrikli, hibrit ve hidrojenli araçlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Çin’de yılda yaklaşık 30 milyona yakın araç satışı gerçekleşiyor.