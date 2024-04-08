Hyundai i20’ye ‘Limited’ donanım

Hyundai i20 Style Limited Edition donanım seçeneğine de sahip oldu. Makyaj operasyonunda yeni tip ön ve arka tampona yer veren model, bu özel versiyonu da sadece kırmızı ve beyaz renklerle satışa sunuyor.

Hyundai i20 Style Limited Edition donanım seçeneğine de sahip oldu. Makyaj operasyonunda yeni tip ön ve arka tampona yer veren model, bu özel versiyonu da sadece kırmızı ve beyaz renklerle satışa sunuyor. Bu donanım da hala 1.4 litrelik atmosferik benzinli motorla kombine ediliyor.

1.1 MİLYON LİRALIK FİYAT ETİKETİ VAR

i20, Style Limited Edition donanım seviyesiyle birlikte dış görünüşe ve konfor öğelerine önem veren tüketicilere hitap ediyor. Hem dış hem de iç mekanda orantıyı, mimariyi, stili ve teknolojiyi uyumlu hale getiren Hyundai i20, alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi sayesinde bu sportif duruşunu makyajlı versiyonda da korumaya devam ediyor. Hyundai i20 Style Limited Edition’ın kampanyalı satış fiyatı ise 1.105.000 TL.

SADECE 2 RENK SEÇENEĞİNE SAHİP

Makyaj operasyonunda yeni tip ön ve arka tampona yer veren Hyundai i20, bu özel versiyonu da sadece kırmızı ve beyaz renklerle satışa sunuyor. Alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi, mevcut sportif duruşunu güçlendiren i20 Style Limited Edition, aynı zamanda piano siyahı tavan rengiyle de estetik görünüşünü perçinliyor. Bu duruşu destekleyen bir diğer eklenti ise 17 inçlik jantlar.