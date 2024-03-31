Jaecoo Türkiye’ye 1000 km menzille geliyor

Chery’nin yeni markası Jaecoo 7 Türkiye’de yola çıkmaya hazırlanıyor. Temmuz 2024’de pazara dahil olması beklenen modelin, 1.6 litrelik benzinli ve 1.5 litrelik hibrit motor seçenekleri olacak. Hibrit versiyon 1000 km menzil vadedecek.

Chery’nin yeni markası Jaecoo 7 Türkiye’de yola çıkmaya hazırlanıyor. Temmuz 2024’de pazara dahil olması beklenen modelin, 1.6 litrelik benzinli ve 1.5 litrelik hibrit motor seçenekleri olacak. Hibrit versiyon 1000 km menzil vadedecek. Çinli üretici Chery, geçen yıl dahil olduğu Türkiye pazarında beklenmedik bir satış grafiğine ulaştı. 9 aylık bir süreçte ilk 5’e giren marka yeni model atağına devam ediyor. Çinli üreticinin Türkiye’deki ikinci yeni markası da Jaecoo oldu. Tasarımıyla öne çıkan model, ilk etapta Temmuz 2024’de pazara dahil olacak. Yaz aylarına doğru satışı başlayacak markanın ilk modeli Jaecoo 7 olacak. Sonrasında vergisel nedenlerle motorlar uyumlu olursa Jaecoo 8 medeli de gelecek.

HİBRİT MOTOR SEÇENEĞİ İLK KEZ GELECEK

Hem 4 hem de 2 çeker versiyonların yer alacağı yeni modelde 1.6 litrelik turbo ve 1.5 litrelik plug-in hibrit motorların görev yapacağı paylaşılanlar arasında. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan “Bu lansmanı Avrupa ile eş zamanlı planlıyoruz. Tabi pazarların kendi dinamikleri doğrultusunda, ön hazırlık süreçleriyle alakalı olarak bazı değişiklikler olabilir. Biraz takvimler değişse de yılın ikinci yarısı diyebiliriz” dedi. Aracın farklı motor seçeneklerinin olduğunu da paylaşan Turan “Türkiye’ye en uygun olanını getirmeye çalışıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’YE UYGUN MOTOR SEÇENEKLERİNİ SEÇİYORUZ

Yayınlanan elektrikli araçlar tebliği hakkında bilgi veren Turhan “Biz elektrikli araçlar konusunda acele etmedik. Yeni bir marka olduğumuz için odaklandığımız ürünlerde 3 tane SUV ve pazarın tercih ettiği motor seçeneğiyle geldik. Bu sürede de tabii Türkiye pazarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, yeni normlar ne oluyor, kurallar ne oluyor, müşteri tercihleri ne oluyor bunlara odaklanıyoruz. Bunlar oturduğunda ve biz daha hazır olduğumuzda bahsettiğiniz yeni teknolojileri de elbette Türk tüketicisi ile buluşturmak isteriz.”

75 KM ELEKTRİKLİ MOTORLA GİDEBİLİYOR

Çin’in önde gelen otomotiv üreticisi Chery, kısa bir süre önce tanıttığı Chery QPower mimarisi ile, içten yanmalı (ICE) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) gibi farklı güç-aktarma sistemlerine daha verimli, çevreci ve akıllı enerji kaynakları sağlıyor. Bu kapsamda içten yanmalı motorlar, QPower mimarisiyle daha ekonomik, hızlı ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemi ise QPower mimarisiyle daha verimli, çevre dostu ve akıllı bir sürüş deneyimi vadediyor. Hibrit sistem, 75 kilometresi tamamen elektrikli olmak üzere 1000 kilometrenin üzerinde menzile sahip.