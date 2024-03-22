7 kişilik elektrikli SUV: E-5008

Fransız üretici Peugeot 16 yıldır pazara sunduğu 7 kişilik SUV modeli 5008, elektrikli versiyona kavuştu. 660 kilometre menzile kadar menzili olan E-5008’in yakın zamanda Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor.

Fransız üretici Peugeot 16 yıldır pazara sunduğu 7 kişilik SUV modeli 5008, elektrikli versiyona kavuştu. 660 kilometre menzile kadar menzili olan E-5008’in yakın zamanda Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor. 3008’in ardından 5008 modelini de tanıtan Peugeot, yedi yolcu için tamamen elektrikli ulaşım sunan kendi segmentindeki tek model olarak dikkat çekiyor. Model, 4,79 metre uzunluğu ve 2,89 metrelik aks mesafesiyle iç mekanda da geniş bir alan sunduğunu ifade ediyor. E-5008, Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilecek ve 2024’ün sonbaharından itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

320 BEYGİRLİK DÖRT ÇEKER

“Allure” ve “GT” olmak üzere iki donanım seviyesi ve sade ürün gamıyla sunulacak ve bunlar için 3 farklı ek opsiyon paketi olacak. Bunun dışında üç adet tamamen elektrikli motor seçeneği (210 HP, 230 HP Uzun Menzil ve 320 HP Çift Motorlu 4 tekerlekten çekiş) olacak. Ayrıca pazarlara bağlı olarak biri 48V hibrit (136 HP) ve diğeri şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid 195 HP) olmak üzere iki farklı güç-aktarma seçeneği de sunulacak.

21 İNÇ JANT SEÇENEĞİ

Geometrik teknik tasarımıyla dikkat çeken 19 ve 20 inçlik jantların ortasında yeni Peugeot logosu yer alıyor. İç mekanda Panoramik i-Cockpit®, havada süzülen 21 inçlik ekrana ek olarak, kabinin çekiciliğini ve teknolojik karakterini 8 farklı renkle yansıtabilen LED ambiyans aydınlatmasıyla daha da güçleniyor. E-5008’in Allure versiyonunda, yeni PEUGEOT i-Cockpit® standart olarak, panoramik ekran altında tek bir panele entegre edilen iki adet 10 inçlik dijital ekrandan oluşuyor ve 21 inçlik panelle aynı etkiyi veriyor. GT donanımı ise standart olarak 21 inçlik bir ekranla donatılıyor.

7 KOLTUK AÇIKKEN 250 LİTRE BAGAJI VAR

Peugeot geleneğindeki dinamik şasi ayarları sayesinde ana yollarda rahat ve verimli, şehir içinde ise çevik sürüş özellikleri sergiliyor. Manevra yapmayı kolaylaştırmak üzere, standart olarak geri görüş veya kuş bakışı görüş olmak üzere, sürücüye iki farklı açı sunan bir geri görüş kamerası ile donatılıyor. Kamera, bir temizleme başlığıyla donatılıyor. Yeni E-5008, opsiyon olarak, ön ve arka tekerleklere mümkün olduğunca yakın konumlandırılan 4 kamera ve otomobilin etrafına dağılan 12 sensör sayesinde, aracın çevresini 360 derece gösteren PEUGEOT VisioPark 360° teknolojisiyle donatılabiliyor. E-5008 7 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor. E-5008, 5 koltuklu kullanımda 740 litre, 7 koltuklu kullanımda 250 litre ve 2 koltuklu kullanımda 1.815 litreye kadar geniş ve çok yönlü bir bagaj hacmi sunuyor.

10 DAKİKA ŞARJ İLE 100 KM MENZİL

Model, AWD Çift Motorlu ve Uzun Menzilli versiyon da dahil olmak üzere 500 ile 660 km arasında elektrikli sürüş menzili sunan sıfır emisyonlu (WLTP döngüsü onay bekliyor) güç-aktarma sistemlerine sahip. Yeni nesil sabit mıknatıslı senkron motorlar daha fazla güç ve verimlilik sunuyor. 2 tekerlekten çekişli versiyonlar 157 kW (343 Nm) veya 170 kW (343 Nm) güç üretiyor. Çift motorlu 4 tekerlekten çekişli versiyon, önde 157 kW (343 Nm) ve arkada 83 kW (166 Nm) olmak üzere toplam 240 kW güç sağlıyor. Hızlı şarj cihazları ile DC şarj için yeni E-5008’deki Mod 4 soketi, 160 kW’a kadar hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede sadece 10 dakikalık şarj süresi ile 100 km menzil elde edilebiliyor ve 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor.