Türkiye’ye gelecek Jaecoo modelleri ilk kez tanıtılıyor

Türkiye’ye gelecek Jaecoo modelleri ilk kez sahne alacak. Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda Jaecoo 7 PHEV ve JAECOO 8 PHEV modellerini ilk kez görücüye çıkaracak.

Türkiye’ye gelecek Jaecoo modelleri ilk kez sahne alacak. Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda Jaecoo 7 PHEV ve JAECOO 8 PHEV modellerini ilk kez görücüye çıkaracak. Jaecoo markasının geçtiğimiz nisan ayındaki küresel lansmanından bu yana kaydettiği mesafe göz önünde bulundurulduğunda, şirket oldukça hareketli olan otomotiv endüstrisinde çağın nabzını tam olarak yakaladı. Kişiselleştirilmiş Off-Road sektöründe yenilikçiliğe odaklanan ve “Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine” felsefesine bağlı kalan JAECOO, üst düzey Off-Road modeli JAECOO 7 ve lüks Off-Road modeli JAECOO 8 ile dünya genelindeki kullanıcılara öncü teknoloji ve ürünler sunuyor.

OFF-ROAD’A UYGUN JAECOO

JAECOO 7 PHEV, mevcut ARDIS (Tüm Yollarda Sürüş Akıllı Sistemi) ile yeni enerji deneyimini geliştiriyor. Çöl, çamur ve karla kaplı alanlar gibi senaryolara yönelik yedi sürüş moduna ek, güç modu, enerji verimliliği ve düşük karbon, üstün güvenlik, dört tekerlekten çekiş, akıllı teknoloji ve outdoor yaşam gibi alanlarda yeni enerjili Off-Road dünyasına yönelik teknolojik atılımlara liderlik ediyor.

JAECOO 8’İN 4 ÇEKERİ DE VAR

JAECOO 8 PHEV, dört tekerlekten çekiş sisteminin gelişmiş Off-Road ve lüks sürüş özelliklerini sürdürüyor. Bununla beraber JAECOO’nun yeni üçüncü nesil hibrit Off-Road platformunun desteğiyle yeni enerjili Off-Road pazarının zirvesine ulaşıyor. JAECOO 8 PHEV, sürüş kontrolü, güç seviyesi veya arazi performansı açısından bir dönüm noktası oluşturuyor. JAECOO markası, JAECOO 7 PHEV ve JAECOO 8 PHEV olmak üzere iki yeni hibrit modelin pazara sunulmasıyla birlikte yeni enerji hikayesinin başlangıcını teknolojik bir atılımla yazıyor. Böylece küresel kullanıcılara daha akıllı, verimli ve güvenli bir Off-Road deneyimi sunarak yeni enerjili Off-Road pazarının ürün değerini yeniden şekillendiriyor.