Araç başına düşen sokette Avrupa’yı geçtik

Dünya elektrikli dönüşüme hızla giriş yaparken, Türkiye’de de soket sayısı artıyor. Avrupa’da soket başına 13 elektrikli otomobil düştüğünü söyleyen Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik “Ülkemizde 9 araç düşüyor. 2024’te 30 bine ulaşacak soket sayısıyla çok daha avantajlı duruma geleceğiz” dedi.

Dünya elektrikli dönüşüme hızla giriş yaparken, Türkiye’de de soket sayısı artıyor. Avrupa’da soket başına 13 elektrikli otomobil düştüğünü söyleyen Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik “Ülkemizde 9 araç düşüyor. 2024’te 30 bine ulaşacak soket sayısıyla çok daha avantajlı duruma geleceğiz” dedi. Tüketicilerin kafasında hâlâ soru işaretlerinin bulunduğunu anlatan Nazik, doğru cevaplar için otomotiv endüstrisinin geleceğine bakmak gerektiğini vurguladı.

TOGG VE TESLA İLE DAHA POPÜLER OLDU

Yerli otomobil Togg yanı sıra Tesla’nın ülkemizde satışa sunulması ile ülkemizde 2023 yılında elektrikli araçlar için iki önemli dalga yaşandığını belirten Nazik, “Bu iki marka sayesinde EV’ler oldukça popüler hale gelmeye başladı. Ayrıca Tesla’nın Türkiye’ye özel bir model geliştirmesiyle fiyatının ciddi oranda düşmesi, elektrikli araçlarda rekabeti artıracaktır. Diğer markalarda da fiyat indirimleri görmeye başlayabiliriz. Bu gelişme de tüketicinin rüzgârı belirlediğinin en net kanıtı. Asıl önemli dalgayı ise hafif ticari, mikro elektrikli araçlarla göreceğiz. Henüz ticaret alanında, lojistik ve taşımacılıkta elektrikliler karşımıza çıkmıyor. Bu araçlar yollarla buluşursa ve Eğer Çinli araçlar için gelen regülasyonlar esnetilirse, Togg’un seri üretim adetleri ve teknik servis ağı artırılırsa, çok daha fazla elektrikli araçtan söz edebiliriz.” dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DAHA

DENGELİ BİR SATIŞ BAŞLAYACAK

2023 yılında tüm Dünya’da EV satışları bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artış göstererek 14 milyon 182 bin adete ulaştığını, pazar payının ise yüzde 15,8 olarak kayda geçtiğini de aktaran Nazik, “9,3 milyon, yani yüzde 65’i Çinli olan, Çin’in domine ettiği bir pazara karşılık hibritlerin payı da yüzde 30 olarak kayda geçti. Ülkemizde yılbaşında hayata geçen yönetmeliğin ve Avrupa’nın Çinli markalara olan sıkı politikaları 2024 yılında sürücüleri hibrit araçlara yöneltmeye başladı. Ancak endüstrideki rüzgârı asıl yönlendirecek ve tayin edecek olan tüketiciler olacak ve vergi avantajları sebebiyle neredeyse yüzde 50 daha ucuz olan, 1000 km menzile ve yüksek konfora sahip elektriklileri Çin’in yanı sıra Avrupa ve Türkiye’de tüketicilerin keşfetmesi ile elektrikliye dönüşüm hızlanacak. Hiçbir üretici de rüzgâra karşı durmak istemez. EV araçlarda artık keskin bir düşüş veya yükseliş yerine daha dengeli bir satış grafiği göreceğiz.” şeklinde öngörüsünü paylaştı.