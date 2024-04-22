Türkiye’de yılın otomobili kim olacak?

Türkiye’de yılın otomobili finalistleri belli oldu. Her yıl OGD tarafından düzenlenen ve bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan yılın otomobili seçimlerinde BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ionıq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR yarışacak.

Türkiye’de yılın otomobili finalistleri belli oldu. Her yıl OGD tarafından düzenlenen ve bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan yılın otomobili seçimlerinde birbirinden farklı 7 otomobil yarışacak. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 28 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil şu şekilde sıralandı; “BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ionıq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR”

BU YIL ÇEKİŞME DAHA BÜYÜK OLACAK

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, dokuzuncu kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin sektörde büyük heyecan yarattığını belirterek “Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak” diye konuştu.

YILIN OTOMOBİLİNE ADAY ARAÇLAR

BMW 5 Serisi

Chery Tiggo 8 Pro

Hyundai Ionıq 6

Mercedes-Benz E Serisi

Renault Austral

Togg T10X

Toyota C-HR