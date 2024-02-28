Scenic elektriklendi yılın otomobili seçildi

Renault’un Türkiye’ye yakın zamanda getireceği elektrikli Scenic modeli 2024 yılın otomobili seçildi. Cenevre Otomobil Fuarı’nda düzenlenen törenle açıklanan ‘The Car of the Year 2024’ ödülünün sahibi Renault Scenic E-Tech oldu.

ALİ YILDIRIM

Renault’un Türkiye’ye yakın zamanda getireceği elektrikli Scenic modeli 2024 yılın otomobili seçildi. Cenevre Otomobil Fuarı’nda düzenlenen törenle açıklanan ‘The Car of the Year 2024’ ödülünün sahibi Renault Scenic E-Tech oldu. Yılın otomobili ödülü, 22 ülkeden ve 58 otomobil gazetecisinden oluşan uzman jürinin oylarıyla belirlendi. Scenic, 329 puanla birinci sırada yer alarak, Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic’in (1997), Megane (2003) ve Clio (2006) gibi ödüllerin ardından prestijli ‘Yılın Otomobili’ ödülünü alan yedinci Renault modeli oldu.

REKOR MENZİL GENİŞ İÇ HACİM

Renault CEO’su Fabrice Cambolive “Yılın Otomobili’ ödülünü kazanmak, Renault Grubu ve Renault markası bünyesindeki herkes için büyük bir gurur. Bu prestijli ödüle sahip olmak, doğru seçimler yaptığımızı gösteriyor. Rekor menzil, cömert iç hacim, üstün sürüş keyfi, yeni Solarbay panoramik açılır tavan ve daha birçok özelliği barındıran Scenic E-Tech %100 Elektrikli, Avrupa elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirecek tüm doğru özelliklere sahip” dedi.

625 KM MENZİLİ VAR

Medium AmpR platformu (eski adıyla CMF-EV) üzerinde geliştirilen ve tamamen elektrikli bir model olan Scenic E-Tech %100 Elektrikli, çok yönlülük arayan kullanıcılar için tasarlandı. Sıfır emisyona sahip, çevik, hafif (1.890 kg) ve kompakt (4,47 m uzunluk) özellikleriyle Scenic E-Tech, şehir içi yollarda üstün performans sergiliyor. Scenic E-Tech %100 Elektrikli ayrıca uzun yolculuklar için 625 km’ye kadar menzil (WLTP), konfor, ferah iç mekan ve üstün teknolojileriyle gelişmiş bir sürüş deneyimi sunuyor.