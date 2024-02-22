Elektrikli Hyundai Kona Türkiye’de

Hyundai yeni Kona modelinin elektrikli versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. Elektrikli Yeni KONA 1 milyon 499 bin liradan satışa sunuldu.

Hyundai yeni Kona modelinin elektrikli versiyonunu Türkiye’de satışa sundu. İkinci nesliyle dikkat çeken otomobilin yeni tasarım anlayışı da beğeni kazanıyor. Elektrikli Yeni KONA 1 milyon 499 bin liradan satışa sunuldu.

CAZİP FİYATLI İKİNCİ ELEKTRİKLİ MODELİMİZ

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Yeni KONA Elektrik, dikkat çekici tarzı ve üstün donanım özellikleriyle, B-SUV segmentinde daha da iddialı bir konuma gelecek. Kaliteli ve konforlu iç mekanının yanı sıra üst düzey sürüş özellikleriyle de Türk tüketicilerinin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak. Bu yıl satışa sunduğumuz ve IONIQ 6’dan sonra çok cazip fiyatlı ikinci tamamen elektrikli model olan Yeni KONA Elektrik, Hyundai’nin Türkiye’deki EV pazar payına ve satışlarına önemli ölçüde artırmasını sağlayacak. Türk tüketicilerinin beğenerek satın almak isteyeceği en uygun ve en donanımlı elektrikli modelleri pazara sunmaktan dolayı mutluyuz. Fiyatları ve donanımlarıyla dikkat çeken EV model atağımız, 2024 yılında tüm hızıyla devam edecek” dedi.

YÜZDE 10 ÖTV İLE GELDİ

Yeni KONA Elektrik, Türkiye’ye özel Advance donanım seviyesiyle Elektrikli B-SUV segmentinde ulaşılabilir fiyatı ve sınıfındaki ideal donanım seviyesiyle dikkat çekiyor. Optimum seviyede donanım sunan Advance versiyonu, yüzde 10 ÖTV bareminde bulunan en avantajlı fiyatlardan biri olarak Hyundai’nin elektrikli ürün gamındaki pazar payına da katkıda bulunacak. Önceki nesil KONA Elektrik ile karşılaştırıldığında yeni model, artırılmış boyutlarıyla benzersiz oranlar sunuyor. Tamamen elektrikli versiyonda uzunluğu 4.355 mm olan otomobil, ilk nesil KONA Elektrik’ten 150 mm daha uzun. Aracın dingil mesafesi ise 60 mm daha uzun yani tam 2.660 mm. Genişliği 25 mm artarak 1.825 mm’ye ulaşan aracın yüksekliği ise 1.580 mm olarak veriliyor.

ENTEGRE VİTES KOLU KONA’DA DA VAR

Yeni KONA Elektrik, konfor özelliklerinin bir parçası olarak, direksiyona entegre vites kolu (E-Shift By Wire), geniş bardak tutucular, elektrikli açılır sunroof ve rahat oturma pozisyonuna sahip koltuklarla da B-SUV segmentinde fark yaratmaya devam ediyor. Yeni KONA Elektrik, aynı zamanda önceki nesle kıyasla 60 mm daha uzun dingil mesafesi, 77 mm daha uzun bacak mesafesi ve ikinci sıra koltuklardaki 15 mm daha yüksek baş mesafesiyle sınıfının en iyisi iç alanı sunuyor. İkinci sıra omuz mesafesi ise 1.402 mm. Sınıfının en iyi kapasitesini sağlamak için arka bagaj alanı da yüzde 30 artırılarak 466 litreye çıkarılmış. Tamamen katlandığında kapasite tam 1.300 litreye kadar çıkıyor.

GÜVENLİK DONANIMI ZENGİN

Yeni KONA Elektrik, B-SUV’ların çoğunda bulunmayan ileri seviyedeki Hyundai Smart Sense ADAS özellikleriyle donatılarak yolda en yüksek düzeyde güvenlik ve rahatlık sağlıyor. Kabin İçi Kamera (ICC), sürücünün dikkatini analiz ederek uykusuzluk veya dikkatsizlik gibi tehlikeli durumlarda sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Yeni KONA Elektrik, kaçınma manevrası, kavşak geçişi, güvenli şerit değişimi sağlayan İleri Çarpışma Önleme Yardımı (FCA 1.5) gibi ek güvenlik özellikleri de sunuyor. Yeni KONA Elektrik, Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA), Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Uzun Far Yardımı (HBA) gibi çeşitli diğer gelişmiş sürücü destek sistemleriyle beraber üst düzey bir koruma sağlıyor. Ayrıca, Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi çeşitli sürüş konforu işlevleriyle de donatılmış. Yeni KONA Elektrik, İleri ve Geri Park Mesafesi Uyarısı (PDW) gibi çeşitli gelişmiş teknolojiler de sunuyor.

377 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Tamamen elektrikli model, Türkiye’de şimdilik tek pil seçeneğiyle satışa sunuluyor. Advance donanım seviyesiyle beraber gelen 48,4 kWh’lik versiyon, 156 PS (115 kW) güç sağlarken maksimum olarak da 377 kilometrelik bir sürüş menzili (WLTP) sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj ile KONA Elektrik, 41 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor. 48,4 kWh pil seçeneğine sahip standart versiyon, 11 kW AC şarjla da 4 saat 55 dakikada pilini tamamen doldurabiliyor.