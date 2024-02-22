Chery OMODA 5 zirveden inmiyor

Chery OMODA 5 modeliyle Türkiye pazarında başarılı bir satış performansına imza atan OMODA 5, tüketicilerin de beğenisini kazandı. Üstün sürüş dinamikleri ve performansıyla dikkat çeken model, sürüş güvenliğini en üst seviyeye taşımak üzere çok sayıda gelişmiş ADAS sistemleriyle donatılıyor.

Chery, OMODA markasıyla Türkiye’de her ne kadar bir model olarak gözükse de aslında dünya çapında ayrı bir markayı temsil ediyor. 2024 yılının başında OMODA 5 modeliyle Türkiye pazarında başarılı bir satış performansına imza atan OMODA 5, tüketicilerin de beğenisini kazandı. OMODA 5, bölünmüş farıyla bütünleşen dikkat çekici ön ızgarası ile yenilikçi bir görünüm oluşturuyor. Bu yenilikçi ön tasarım oluşumu aynı zamanda araca uzaktan bakıldığında bile tanınabilir özgün bir görünüm sağlıyor. Modelin çift omuz çizgisi, ön ve arka tasarımın gücünü vurgularken, eğimli tavan çizgisi dengeli ve sportif bir görünüm oluşturuyor. Sportifliği vurgulayan arka aydınlatma grubu ve spoyler de genel tasarıma dinamik bir canlılık katıyor. OMODA 5, estetik ifadesiyle yaşam tarzını yansıtan mükemmel bir dengeye sahip. Model, cesur ama dengeli tasarımıyla genç neslin gelecekteki bir SUV’a ilişkin tüm beklentilerini hem görsel hem de duygusal olarak fazlasıyla karşılıyor.

1.6 LİTRELİK TURBO BENZİNLİ MOTOR

OMODA 5, bir sedanın sportif yol tutuşunu ve bir SUV aracın yerden yüksek yapısını kusursuz bir şekilde birleştirerek gerçek bir crossover tarzı ortaya koyuyor. OMODA 5, 183 HP güç ve 275 Nm maksimum tork üreten 1,6 TGDI motorla donatılıyor. Bu motor kullanıcının günlük sürüş gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor. Ayrıca alt devirlerden itibaren kullanıma sunulan yüksek tork değeri genç sürücülere heyecan verici bir sürüş deneyimi sunuyor.

GELİŞMİŞ ADAS DESTEK SİSTEMLERİ

Üstün sürüş dinamikleri ve performansıyla dikkat çeken OMODA 5, sürüş güvenliğini en üst seviyeye taşımak üzere çok sayıda gelişmiş ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) özellikleriyle donatılıyor. OMODA 5’te güvenliği sağlamak üzere yedi hava yastığı bulunuyor. Ultra yüksek dayanımlı çelik ve makul seviyedeki diğer malzemelerin kombinasyonu sağlam gövde yapısının temelini oluşturuyor. Böylece kullanıcılara gelişmiş bir güvenlik seviyesi sunuyor.

AKILLI KOKPİT TASARIMI

OMODA 5’in akıllı kokpiti geleneksel tasarımlardan ayrışıyor. Karmaşık unsurlardan arındırılan merkezi kontrol paneli, geleceğin teknolojisini yansıtan 10,25 inçlik dokunmatik çift ekrana sahip. Merkezi kontrol alanı deri ve fırçalı metal panellerin yoğun kullanımı ile teknoloji ve işlevselliği harmanlayan şık bir ortam sunuyor. OMODA 5, surround ses sistemi ve 64 renkli ritimli ortam aydınlatmasının da katkısıyla kaliteli bir kokpit deneyimi oluşuyor.

ZENGİN GÜVENLİK DONANIMI

OMODA 5, gelişmiş akıllı teknolojilerle akıllı sürüşte öncü bir SUV rolü üstleniyor. Modelde başta akıllı sesli komut olmak üzere gelişmiş teknolojik çözümler yolculukları keyfe dönüştürüyor. Gelişmiş ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri); tam hızlı ACC (Adaptif Hız Sabitleyici), AEB (Otomatik Acil Durum Freni), FCW (Önden Çarpışma Uyarısı), 360° panoramik görüş gibi işlevleri içeriyor. Tüm akıllı sürüş yardımcıları farklı yol koşullarında konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.