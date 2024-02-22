Renault 5 E-Tech gün sayıyor

Renault Cenevre Otomobil Fuarı’na yeni modelleriyle damga vuracak. 26 Şubat 2024’te kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı 3 Mart 2024’e kadar sürecek. Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli’nin tanıtılacağı basın toplantısı 26 Şubat Pazartesi günü Türkiye saati ile 11.30’da başlayacak

Renault Cenevre Otomobil Fuarı’na yeni modelleriyle damga vuracak. 26 Şubat 2024’te kapılarını açacak olan Cenevre Otomobil Fuarı 3 Mart 2024’e kadar sürecek. Bu yıl 91’incisi gerçekleşen fuarın 4’üncü salonunda 2 bin 900 metrekarelik stantta Renault modelleri boy gösterecek. Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli’nin tanıtılacağı basın toplantısı 26 Şubat Pazartesi günü Türkiye saati ile 11.30’da başlayacak ve https://events.renault.com/en/ linkinden canlı olarak yayınlanacak.

RENAULT RAFALE SAHNE ALACAK

Renault,– R5VOLUTION IS A FRENCH THING – temasıyla oluşturduğu stantta elektrikli ve hybrid olmak üzere en güncel modellerini sergileyecek: E-Tech %100 elektrikli: Renault 5, Megane ve Scenic, E-Tech full hybrid: Espace ve Rafale. Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli, Renault’nun interaktif avatarı Reno’yu içeren ilk model olacak. Ziyaretçiler, standın ortasında konumlanan sergileme alanında akıllı seyahat arkadaşı Reno ile sohbet ederek etkileşime girme imkanı yakalayacak.

RENAULT 5 E-TECH

Fuarda ayrıca iki Ampere teknolojisi de sergilenecek: Yeni AmpR Small platformu (Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli, B segmenti EV platformunu kullanan ilk model olacak.) Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli’nin yeni motoru, çift yönlü şarj cihazı ve optimize bataryası. Ayrıca Renault standında markanın ikonik modeline yönelik Renault 5 ürünleri de yer alacak. Fuarda konumlanan The Originals mağazasında Bonzini Langırt, Shapers Club sörf tahtası, Saint James yünlü kazak ve Plume elektrikli scooter gibi Fransız markalarıyla tasarlanan ve üretilen ürünler satılacak.

İLK ELEKTRİKLİ BMX

Renault, Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli ikonik aracının tanıtımını, ulaşım sektöründeki beş Fransız startup ile birlikte yürüttüğü bir program olan “5 Movements” ile zenginleştiriyor. Program kapsamında ilk katlanır yelkenli bot, ilk elektrikli BMX, ilk elektrikli jet ski, ilk elektrikli kar scooterı ve ilk elektrikli foil sörf tahtası olmak üzere 5 ulaşım aracı geliştirildi. Her bir ortak proje toprak, su, hava veya kar gibi doğal bir unsurdan ilham alıyor. Ayrıca tüm bu ulaşım araçları yenilikçi, kompakt ve yüksek performanslı olarak öne çıkıyor.