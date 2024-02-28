Elektrikli Zoe’nin devri kapanıyor şimdi Renault 5 var

Renault bu yıl 91’inci gerçekleşen Cenevre Otomobil Fuarı’nda elektrikli Renault 5 E-Tech modelinin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Yepyeni bir otomobil ortaya çıkaran marka, elektrikli Zoe’nin yerini alacak.

ALİ YILDIRIM-CENEVRE

Renault bu yıl 91’inci gerçekleşen Cenevre Otomobil Fuarı’nda elektrikli Renault 5 E-Tech modelinin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Yepyeni bir otomobil ortaya çıkaran marka, elektrikli Zoe’nin yerini alacak. Twingo’dan uzun Clio’dan kısa olan model, aynı zamanda dikkat çeken bir Retro tasarıma da sahip. 1972’deki Renault 5’e atıflarda da bulunan yeni nesil ‘5’ iki farklı menzil seçeneğiyle 2025’te Türkiye’de yola çıkacak.

2025’İN İLK ÇEYREĞİNDE SATIŞA SUNACAĞIZ

Katıldığımız Cenevre Otomobil Fuarı’nda sorularımızı cevaplayan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş “Renault, bu yıl Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yeni nesil bir otomotiv şirketine dönüşümünü gözler önüne seriyor. Fuarda dünya lansmanı gerçekleştirilen ve ikonik öğeleriyle dikkat çeken Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli benzersiz bir model. İlk kez 1972 yılında satışa sunulan ve kullanıcıların kalplerinde yer edinen bu özel model, şimdi en ileri teknolojilere ve elektrikli güç-aktarma sistemine sahip bir tasarım harikası olarak tekrar kullanıcıların kalbini fethetmeye geliyor. Renault’daki elektrik devriminin yepyeni yüzü olan Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli’yi 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı planlanıyoruz. MAİS olarak, Renault’daki elektrikli çağını OYAK vizyonu ile birleştirerek yeni modellerimizi kullanıcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

4 METREDEN KISA 18 İNÇ JANTLARI VAR

Retro ve bir o kadar da modern bir tasarıma sahip olan Renault 5 E-Tech aynı zamanda sportif detaylara da sahip. 3.92 metre uzunluğa sahip olan otomobilin yerden yüksekliği de 1.5 metre olarak hesaplanmış. 18 inç’lik jantlarla dikkat çeken yüzde 100 elektrikli otomobil sporcu detaylara boğulmuş. Küçük bir şehirli otomobil olan Renault 5 E-Tech Twingo’dan yaklaşık 30 cm daha uzun. Aynı zamanda Clio’dan sadece 13 cm kısa. Aracın genişliği de 1.77 metre.

3 FARKLI DONANIMI OLACAK

Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli, Evolution, Techno ve Iconic Cinq donanım seviyeleri ile satışa sunulacak. Aynı zamanda model, kişiselleştirmeyi yeni bir seviyeye taşıyan; çıkartmalar ve 3D baskılı saklama alanları da dahil olmak üzere benzersiz kişiselleştirilmiş aksesuarlara sahip olacak.

İKİ FARKLI BATARYA 400 KM MENZİL

Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli, hem şehir içi hem de şehir dışı kullanıma uygun bir model olarak tasarlandı. 52 kWh’e kadar bataryasıyla 400 km’ye kadar WLTP menzili sağlıyor. Ayrıca 11 kW AC şarj gücü, ve 100 kW’a kadar DC şarj gücü ile gelişmiş bir şarj çözümü de sunuyor. Elektrikli şehir otomobili segmentinde nadir görülen bir özellik olarak 500 kg çekme kapasitesiyle, römork da çekebiliyor. Aynı zamanda 40 kWh batarya seçeneği de 300 km menzil sunuyor.

150 BEYGİR GÜCÜNDE

Otomobilin kullanım amacını yansıtan motor ve batarya seçenekleriyle Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli, şehir ve ötesi için tasarlandı. 110 kW güç, 400 km’ye kadar WLTP menzili ve 100 kW’a kadar DC şarj ile çok yönlü bir yapı ortaya koyarken müşterilerin tüm beklentilerine cevap veriyor.

AVRUPA FİYATI 25 BİN EURO

Otomobilin Avrupa satış fiyatı 25 bin euro olarak paylaşıldı. TL karşılığı ise 825 bin lira. Türkiye’ye yüzde 10 ÖTV dilimiyle gelmesi beklenen modelin fiyatının şimdilik netliği yok. 2025 yılına kadar fiyat tahmini de yapmak zor. Fakat bugün gelse minimum 1.5 milyon seviyesinde olabileceği tahmin ediliyor. Zoe’nin bile fiyatı şu an 1.3 milyon lira seviyesinde.