Cenevre Otomobil Fuarı 2024 yılında da kapılarını açtı. Çinlilerin ağırlıklı olduğu fuarda tek Avrupalı katılımcı Renault oldu.

ALİ YILDIRIM-CENEVRE

Dünyanın en önemli ve en çok dikkat çeken organizasyonlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı 2024 yılında da kapılarını açtı. Pandeminin ardından ilk kez Cenevre’de gerçekleşti. Aradan geçen o kadar zamanın ardından İsviçre’de kapılarını açan fuara biz de uzun bir aradan sonra katıldık. Avrupa’nın göbeğinde yapılmasına rağmen AB’yi tek temsil eden marka Renault oldu.

10 MARKA BİLE YOKTU

Her yıl onlarca markanın ve yüzlerce modelin yer aldığı fuar bu yıl sönük geçti. Toplamda 10 marka bile yoktu. Yani bir elin parmaklarını geçmedi. Yılların o deyim yerindeyse şaşaalı fuarı tek hamlede gezildi. Tek holde gerçekleşen fuar karşısında Çinli üreticilerin ağırlığı yoğunluktaydı. Fakat Renault ve Dacia tek başına fuarda hakimiyet kurmaya çalıştı. Çift şeritli bir otobana benzeyen holde yolun sol şeridini Renault alırken, sağ tarafında da Çinli markalar vardı.

AVRUPALI MARKALAR RENAULT’U TEK BIRAKTI

Renault Group geleneği bozmadı ve Cenevre’de tam kadro yeni modellerle boy gösterdi. Bir tehdit olarak algılanan Çinlilere karşı tek başına Çin Seddi gibi durdu. Başka hiçbir Avrupalı markanın fuarda olmaması da dikkat çekti. Bir anlamda Avrupalı markalar Renault’u tek bıraktı. Renault da ‘Siz hepiniz ben tek’ diyerek aslında meydan okudu.

‘AVRUPALI ÜRETİCİLERLE

İŞBİRLİĞİ YAPMAMIZ GEREKİYOR’

Fakat gelen fırtınanın da farkında olan Renault tarafında da B planı yapılmaya çalışılıyor. Bunun ilk örneklerinden biri de Renault 5. Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleşen lansmanda konuşan Renault CEO’su Luca de Meo, bölgenin elektrikli araç (EV) sektörünü geliştirmek ve Çin’in ilerlemelerini yakalamak için Avrupalı otomobil üreticileri ve enerji tedarikçileri arasında işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Meo, özellikle minerallerin tedariki ve üretimi içeren elektrikli araç değer zincirinin ilk aşamalarında Avrupa içinde işbirliği potansiyelinin altını çizdi. Airbus taktiğini öneren De Meo, anca bu şekilde Çin gerçeği mücadele edebiliriz mesajını verdi.

ÇİN’İN OLDUKÇA GERİSİNDEYİZ

De Meo, Avrupa’nın şu anda malzemelere erişim, rafine etme yetenekleri ve gigafactory kapasitesi gibi birçok kritik alanda Çin’in gerisinde olduğuna dikkat çekti. Çin’in elektrikli araç pazarında elde ettiği güç ve ölçeği yaratmanın öneminin altını çizen De Meo, Avrupa’nın daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Renault CEO’su ayrıca AB yetkililerini ve hükümetlerini enerji sağlayıcıları ve otomobil üreticileri arasında bir ortaklığı teşvik etmeye çağırdı. Bu işbirliği, şarj altyapısının yaygınlaştırılmasını hızlandırmayı ve elektrikli araçların gerektiğinde güç sağlayabilecekleri şebeke için enerji depolama çözümleri olarak kullanılmasını amaçlayacaktır.

BYD VE SAIC DE DİKKAT ÇEKTİ

Katılımcıların yarısından fazlasını BYD ve SAIC gibi büyük Çinli üreticiler oluşturdu. Renault, fuarda dünya prömiyerini yaptığı elektrikli ‘5’ modeliyle, hem Çinlilerin ekonomik elektrikli otomobillerine karşı iddialı bir rakip çıkardı hem de ‘Avrupa’da da uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üretebiliriz’ mottosunu bir kez daha dünyaya anlattı. Renault 5’in yanında, elektrikli Scenic, Rafale ve Espace sahne aldı. Dacia tarafında da en büyük yenilik Türkiye pazarında da boy gösteren ikinci nesil Spring oldu. 3 Mart’a kadar devam edecek 91. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda Çinli SAIC bünyesindeki MG, Türkiye için de önemli bir model olacak Hatchback sınıfındaki tam hibrit MG3’ü de ilk kez burada gösterdi. SAIC’in yeni premium markası IM’nin elektrikli Sedan’ı L6 da ilk kez Cenevre’de görücüye çıktı. BYD ise Avrupa pazarlarına yönelik hibrit model Seal U DM-i ve Tang modelleri ile alt markaları Yangwaeng U8 VE Denza N7’nin Avrupa tanıtımlarını yaptı. Çinli akını karşısında Renault Group tek başına fuarda dikkat çekti. Marka fuarın 4’üncü salonunda 2 bin 900 metrekarelik stantta Renault modelleri boy göstermeye devam ediyor.

KENDİ ETRAFINDA DÖNEN

OTOMOBİL DE CENEVRE’DE

BYD, Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni modellerini ve yeni teknolojilerini gösterdi. BYD, Avrupa’da ilk kez şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip aracının örtüsünü Cenevre’de kalktı. BYD Super DM (Dual Mode) teknolojisini tanıtacak olan marka, plug-in hibrit araçlarda fark oluşturan ve Avrupa’da ilk önce Türkiye pazarında bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren sunulacak BYD SEAL U DM-i modelini ilk defa sergileyecek. BYD’nin sunduğu yenilikler arasında 7 kişilik tam elektrikli dört çeker SUV modeli yeni BYD TANG da yer alacak. BYD’nin premium markası YangWang, 30 dakika suda yüzen otomobilini burada da tanıttı. Kendi etrafında 360 derece dönmesiyle dikkat çeken otomobil, Cenevre’de de boy gösterdi.