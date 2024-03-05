Kia yeni elektrikli EV9 modelinin Türkiye lansmanı gerçekleşti. Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel “EV6 ve Niro EV’nin satışına başlamıştık. Bu yıl yeni elektrikli amiral modelimiz EV9’u ülkemize getirdik. Elektrikli otomobiller hayatımızda giderek daha fazla yer alacak” dedi.

Kia yeni elektrikli EV9 modelinin Türkiye lansmanını İstanbul’da Şerefiye Sarnıcı’nda gerçekleştirdi. Markanın tanıtım toplantısında konuşan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel “2022 yılından bu yana küresel ölçekte piyasaya çıkan elektrikli otomobillerimizi Türkiye’ye getiriyoruz. Daha önce EV6 ve Niro EV’nin satışına başlamıştık. Bu yıl yeni elektrikli amiral modelimiz EV9’u ülkemize getirdik. E segmentinde bulunan ve sahip olduğu özelliklerle performans, tasarım ve teknoloji özelinde üstün nitelikleriyle öne çıkan EV9’un elektrikli SUV sınıfında ezber bozacağını düşünüyoruz. Bu özel modelimizi tanıtmak için de markamızın geçmiş tecrübesini ve gelecek vizyonunu yansıtan bu tarihi mekânı tercih ettik.” dedi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER ARTIK GERÇEĞİMİZ

Elektrikli otomobillerin yalnızca ülkemizde değil küresel ölçekte tercihten öte zorunluluk olacağını kaydeden Ağyel, “Karbon nötr hedeflerine ulaşılması için otomotiv sektörüne ciddi sorumluluk düşüyor. Bu anlamda markaların da yatırımları var. 2020 yılında duyurduğumuz Plan S stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğiz. EV6 ve Niro EV, bu stratejinin ilk otomobilleri. EV9 ile stratejimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Elektrikli otomobiller hayatımızda giderek daha fazla yer alacak. Bunu ülkemizdeki elektrikli otomobil satış adetlerine baktığımızda da görüyoruz. 2022 yılında ülkemizde toplam binek satışlarda elektrikli otomobillerin oranı yüzde 1 seviyesindeyken 2023’te yaklaşık yüzde 7’ye ulaştı. Buna elektrik destekli araçları da dahil ettiğimizde oran neredeyse yüzde 20’lere ulaşıyor. Biz de yatırımlarımızı bu stratejiye göre yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

AMERİKA’DA BİR TÜRK TASARIMCI: BERK ERNER

Kia EV9’un tasarımcısı olan ve etkinlik için Amerika’dan gelen Berk Erner, “Otomobil tasarlamak benim hayalimdi. 10 yıldır bu alanda çalışıyorum ve Kia EV9 gibi bir aracı tasarlamak benim için oldukça gurur verici. Geçen yılın son çeyreğinde görücüye çıkan EV9’un beğeniyle karşılandığını görmek de sonraki tasarımlar için bana motivasyon kaynağı oluyor. Kia’nın tasarım felsefesi olan ‘Zıtlıkların Birleşimi’ni EV9’un her detayında görebilirsiniz. Hem tasarımı hem teknolojisi hem performansı hem de donanımıyla EV9’un çok başarılı olacağını düşünüyorum.” ifadeleriyle görüşlerini belirtti.

ELEKTRİKLİ KIA EV3 DE GELİYOR

Kia, geçtiğimiz yıl konsept olarak Güney Kore’de tanıtılan EV3 modelini bu yılın son çeyreğinde Türkiye’ye getirecek. B SUV segmentinde olacağı düşünülen otomobilin menzil, tasarım ve teknoloji konularında iddialı olması bekleniyor.

İKİ FARKLI DONANIMI VAR, FİYATI 5 MİLYON LİRA

Kia EV9’un iki farklı motoru ve donanımı var. 5 milyonluk fiyat etiketine sahip olan otomobilin 2 farklı donanımı var. Biri GT Line diğeri de Prestige. Biri 505 km diğeri ise 563 km menzil sunuyor. Aynı zamanda çift motor teknolojisine de sahip. Batarya kapasitesi neredeyse 100 kwh. 4 çeker versiyonun gücü 400 beygir. 100 km’de güç tüketimi 22 kw üzerinde.