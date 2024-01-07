Elektrikli Kia EV9 fiyatı belli oldu. Markanın geçen sene tanıttığı ve bu yıl satmaya başladığı modeli olan yeni 7 kişilik elektrikli model fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Elektrikli Kia EV9 fiyatı belli oldu. Markanın geçen sene tanıttığı ve bu yıl satmaya başladığı modeli olan yeni 7 kişilik elektrikli model fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Türkiye’de Niro EV ve EV6’dan sonra markanın üçüncü elektrikli Kia modeli olan EV9 GT-Line donanım seçeneğine sahip. 2027’ye kadar pazara yeni modeller sunarak elektrikli araç ürün gamını daha da genişletecek olan Kia, Avrupa pazarının bir numaralı elektrikli araç üreticisi olmayı hedefliyor. Aynı zamanda Kia EV9, 2023 TopGear.com Ödülleri’nde ‘Yılın Aile Otomobili’ seçildi. Kia’nın yeni amiral gemisi tamamen elektrikli SUV EV9, aile dostu iç mekânı, uzun sürüş menzili, araç içi teknolojileri ve en güncel tasarım ve sürdürülebilirlik özellikleriyle Top Gear jürisinin beğenisini kazandı. Yeni Kia EV9 fiyatı ise 4.8 milyon lira olarak belirlendi.

EN UZUN KIA MODELİ

Otonom sürüş seçeneğine de sahip olan Kia EV9 ‘AutoMode’ ve ilk olarak Almanya’da kullanıma sunulacak olan ve ‘eller serbest’ Otoyol Sürüş Pilotu özelliğine sahip modeller arasında yerini aldı. 6 kişilik oturma düzenine sahip olan model iç mekanda da 3.1 metre dingil mesafesiyle geniş bir hacim sunuyor. Elektrikli SUV model aynı zamanda 5 metrenin üzerinde bir uzunluğa sahip. Aracın yerden yüksekliği de 1.78 metre. Genişlik ise 1.98 metre olarak hesaplanmış. GT-Line versiyona özel otomobilde 21 inç’lik jant seçeneği bulunuyor. Bu boyutlarla model, markanın en büyük modellerinden biri olarak dikkat çekiyor.

668 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

4 tekerden çekiş özelliğine sahip otomobilde 2 elektrikli motor bulunuyor. 99,8 kWh kapasitesine sahip Kia EV9, 384 beygir güç sunuyor. Aracın torku da 700 NM seviyesinde. 2 tona yakın ağırlığa rağmen araç 0’dan 100 kilometre hıza 5,5 saniyede ulaşıyor. Maksimum 200 kilometre hız yapan otomobilin menzili 505 kilometre. Şehir içi menzilinin de 668 kilometre olduğu paylaşılanlar arasında. Model 100 km’de 22,8 kWh enerji tüketimi gerçekleştiriyor. Araç 11 kw ile AC şarjda 9 saatin üzerinde yüzde 10’dan yüzde 100’e ulaşıyor. 350 kw DC şarj istasyonunda da araç yüzde 10’dan yüzde 80’e 24 dakikada doluyor.