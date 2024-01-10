Hyundai modelleri 2028’de uçacak

Hyundai uçan arabalar ile sahneye çıkıyor. yeni modellerini tanıtırken, şimdi de eVTOL SA-2 uçak konseptini ortaya çıkardı. Supernal ortaklığıyla geliştirilen yeni nesil hava mobilite aracı, 2028 yılında göklerde olacak.

Hyundai uçan arabalar ile sahneye çıkıyor. Hyundai yeni modellerini tanıtırken, şimdi de eVTOL SA-2 uçak konseptini ortaya çıkardı. Supernal ortaklığıyla geliştirilen yeni nesil hava mobilite aracı, 2028 yılında göklerde olacak. Hyundai Motor Grubu’nun Gelişmiş Hava Hareketliliği (AAM) şirketi Supernal, Amerika Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı- CES 2024’te bambaşka elektrikli bir konsept tanıttı. Dikey kalkış ve iniş yapabilen ve geleceğin hava mobilitesi olarak lanse edilen SA-2 adlı konsept, pilot dahil beş kişilik oturma kapasitesine sahip. Hyundai’nin mobilite yol haritasındaki en son kilometre taşını temsil eden bu konpset, güvenli, verimli ve uygun fiyatlı günlük yolcu hava yolculuğunu gerçekleştiriyor.

DAHA UYGUN BİR FİYATLA GELECEK

S-A2, CES 2020’de ilk kez tanıtılan vizyon konsept S-A1’i temel alarak yenilikçi olarak geliştirilmiş. Hyundai’nin havacılık ve uzay mühendisliği ile birlikte ortaklaşa geliştirdiği bu konsept, otomotiv endüstrisinin estetik tasarımını uçak ve helikopterlerin dinamikleriyle bir araya getiriyor. Şehir içindeki insanları A noktasından B noktasına daha hızlı, daha güvenli ve daha uygun bir fiyatla taşımayı planlayan Hyundai, 2028 yılında resmi olarak pazara girmeyi hedefliyor.

SAATTE 193 KM HIZ YAPIYOR

eVTOL S-A2, ilk etapta 25 ila 40 mil arası menzille, daha çok küçük çaplı şehir içi taşımacılık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak. Saatte 120 mil (193 km/s) hız yapabilen SA-2’nin uçuş yüksekliği ise 1.500 feet (457 metre) olacak. Elektrikli tahrik mimarisine sahip olan aracın sekiz adet tamamen eğilebilen rotor pervaneleri bulunuyor. Bir bulaşık makinesi kadar sessiz çalışan SA-2, en zor alanlarda bile rahatlıkla iniş ve kalkış yapabiliyor.