Elektrikli araç ithalatı durdu stok bitince ne olacak?

Türkiye’de elektrikli araçların ithalatı 2024 itibarıyla durdu. Bundan böyle Ticaret Bakanlığı’nın tebliğine uymayan markalar elektrikli araç ithalatı yapamayacak. Fakat şu anda birçok markada stok sorunu yok. Çünkü 2023 yılında elektrikli araç satışı yapan birçok marka, 2024’te bir süre daha idare edebilmek için stokları arttırdı.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de elektrikli araçların ithalatı 2024 itibarıyla durdu. Bundan böyle Ticaret Bakanlığı’nın tebliğine uymayan markalar elektrikli araç ithalatı yapamayacak. Fakat şu anda birçok markada stok sorunu yok. Çünkü 2023 yılında elektrikli araç satışı yapan birçok marka, 2024’te bir süre daha idare edebilmek için stokları arttırdı. Türkiye’de elektrikli araçların ithalatında yeni bir döneme geçildi. Geçen yılın son ayında Ticaret Bakanlığı tarafından tebliğ edilen ‘Bazı Elektrikli Araçların İthaline ilişkin Tebliğ’ üzerinde beklenen değişiklik olmadı.

Sektör temsilcileri en azından kuralların biraz daha yalınlaştırılacağını bekliyordu. En çok dikkat çeken maddelerden biri olan Türkiye’de 7 bölgede distribütörün kendine ait en az 20 servis kurması şartının detayları hala çok net olmadığı paylaşılanlar arasında. Tebliğ ile getirilen eğitim ve çağrı merkezi şartları da dikkat çeken maddelerden. Aktarılanlara göre, henüz ne MYK tarafından ne de TSE tarafından bir eğitim müfredatı hazırlanmadığı için verilen 1 ay süre içerisinde bu eğitimlerin tüm çalışanlar için tamamlanması imkansız. Bir revize de burada bekleniyor.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN

DETAY VERİLMESİ BEKLENİYOR

2024 ile birlikte kuralları yerine getirmeyen markalar için sona gelindi. Bu süreçte birçok elektrikli araç ithalatı yapan distribütör 2023’ten bu yana yaptığı stokları 2024’te de satmaya devam edecek. Markaların çoğu bu süreçte en azından tebliğde bir değişiklik olur umuduyla elektrikli araç stoklarını geçen yıldan oldukça doldurdu. Sadece bu elektrikli modellerde yapılan stoklarla en iyi ihtimalle yılın ilk yarısını bile tamamlamak biraz zor. Stoklar bittikten sonra eğer tebliğde yeni bir düzenleme gerçekleşmezse, ithalatla birlikte satışlar da duracak. Sektör temsilcileri hiçbir düzenleme yapılmasa bile en azından tebliğin detaylarını daha iyi anlatacak bir açıklamayı Ticaret Bakanlığı tarafından bekliyor.