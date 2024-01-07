2023’ün ‘en’leri belli oldu

Otomotiv sektörünün ‘en’leri de belli oldu. 2023 yılında en çok satan markadan, en hızlı büyüyen markaya kadar tek tek ODMD gecesinde açıklandı.

Otomotiv sektörünün ‘en’leri de belli oldu. 2023 yılında en çok satan markadan, en hızlı büyüyen markaya kadar tek tek ODMD gecesinde açıklandı. Fiat 8’inci yılda da en çok satan model unvanını bırakmadı. En hızlı büyüyen marka MG oldu. Elektrikli araç pazarının lideri de TOGG oldu.

ELEKTRİKLİDE EN ÇOK TOGG SATILDI

Markaların satış rakamlarına bakıldığında Togg, geçen ay 6 bin 11 adet, satışa başladığı 2023 yılı mayıs ayından 2023 sonuna kadar ise toplam 19 bin 583 adet T10X’i kullanıcılarla buluşturdu. Böylece Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alırken, onu 12 bin 150 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.

MG EN HIZLI BÜYÜYEN MARKA

Gecede ödüller de bir biri arkasına sıralandı. Gecenin enleri de böylece belirlenmiş oldu. Satış ödülleri kapsamında yılın en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası, Citroen oldu. En hızlı büyüyen araç markası da MG. Ocak 2021’de Türkiye pazarına giriş yapan MG, kısa sürede başarılı satış grafiğine imza attı. ZS ile ilk elektrikli modelini sunan marka, şimdi 3 farklı modelle pazarda boy gösteriyor. MG, gerçekleştirdiği 14 bin 458 adetlik adetlik satışla bir önceki seneye göre satış performansını 9’a katlamış oldu. Marka son 1 yılda satışlarını yüzde 789 arttırdı.

EGEA 8 YILDIR LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

En çok satan hafif ticari araç markası da Fiat Fiorino. Fiat, otomotiv pazarında 1 milyon 232 bin 635 adetle rekor satış rakamına ulaşılan 2023 yılında, 193 bin 622 adetlik toplam satış adedi ile yüzde 15,7 pazar payı elde etti. Egea, 8’inci kez, binek otomobil pazarında lider oldu. Egea’nın tüm versiyonları toplamda 124 bin 142 adet sattı. Böylece marka 8’inci kez Türkiye’nin en çok satan otomobili unvanını da kazandı.

YILIN BASIN LANSMANI RENAULT AUSTRAL

Renault, basın mensuplarının 2023 yılında katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım organizasyonlarını oyladığı “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü, Yeni Austral Lansmanı ile kazanarak başarısını taçlandırdı. Geçen sene Dacia Jogger lansmanıyla da ODMD 2022 Satış ve İletişim Ödülleri’nde “Yılın Basın Lansmanı” seçilen MAİS, üst üste ikinci kez bu ödüle layık görüldü. Türkiye’nin en batı ucu Gökçeada’da gerçekleştirilen Yeni Renault Austral Lansmanı için öncelikle etkinlik konsepti ve etkinliğin tamamen üzerine kurgulanacağı fikir için bir manifesto ve hashtag yaratıldı. Önemli olanın bir yerden bir yere varmamın değil, bu yolculukta yaşanılanlar olduğunu hatırlamak için her anı yeni ve unutulmaz deneyimlerle dolu bir lansman planlandı.