Türkiye tarihinde bir ilk rekora imza atıldı

Türkiye’de beklenildiği gibi otomobil ve hafif ticari araç satışları 2023 yılında ilk kez rekora imza attı. Kasım ayında 1 milyonu geçen pazar, Aralık 2023 ile birlikte 1.2 milyon adedi aştı.

Türkiye’de beklenildiği gibi otomobil ve hafif ticari araç satışları 2023 yılında ilk kez rekora imza attı. Kasım ayında 1 milyonu geçen pazar, Aralık 2023 ile birlikte 1.2 milyon adedi aştı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de ilk kez 1 milyon 232 bin 635 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmiş oldu. Bu rakama ağır ticari satışları dahil edilmedi. Böylece pazar yüzde 57,4 büyümüş oldu. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı.

967 BİN ADETTEN FAZLA OTOMOBİL SATILDI

Ocak-Aralık 2023 döneminde otomobil satışları 967 bin 341 adede yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu. Aralık ayı rakamlarına bakıldığında, otomotiv satışları geçen yıl, 2022 yılına göre yüzde 37,7 artarak 158 bin 653 adet oldu. Aralık ayı otomobil satışları ise geçen yıl, 2022’ye göre yüzde 45,7 artarak 126 bin 416 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 13,3 artarak 32 bin 237 olarak kayda geçti.

DİZELİN PAZAR PAYI DÜŞTÜ

Otomobil satışlarında motor tipine göre bakıldığında benzinli otomobil satışları, 646 bin 385 adetle yüzde 66,8 pay aldı. Dizel otomobil satışları 133 bin 374 adetle yüzde 13,8 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı 10 bin 599 adetle yüzde 1,1 oldu. Hibrit otomobiller pazardan 104 bin 804 adetle yüzde 10,8 pay alırken, elektrikli otomobil satışları 72 bin 179 adetle yüzde 7,5 paya ulaştı.

TOGG SEGMENT LİDERİ OLDU

Markaların satış rakamlarına bakıldığında Togg, geçen ay 6 bin 11 adet, satışa başladığı 2023 yılı mayıs ayından 2023 sonuna kadar ise toplam 19 bin 583 adet T10X’i kullanıcılarla buluşturdu. Böylece Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alırken, onu 12 bin 150 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.

2024 BU KADAR İYİ OLMAYACAK

Rakamları açıklayan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2023 inişli çıkışlı bir çok olayın yaşandığı farklı bir yıl olduğunu söyledi. Bozkurt “Yıllarca pazar 1 milyon adet olur mu diye tahminler yürüttük. Ardından pandemi, küresel gelişmeler ve ekonomik zorluklar ortaya çıktı. Fakat 2023 başında 1 milyon adedi aşacağımız tahmin ettik” dedi. Sektörün 2024 beklentilerinden de bahseden Bozkurt, “2024’te 2023 kadar iyi bir pazar olmayacağını bekliyoruz. 2024’te 850 bin-900 bin adetlik bir pazar büyüklüğü beklentimiz var” diye konuştu.

‘DOĞRU HAMLELERLE 2 MİLYON

ADET BİLE ZOR DEĞİL’

Türkiye’de en az 2 milyon adetlik pazar potansiyeli olduğunu da kaydeden Bozkurt, “Hayalimiz Türkiye’nin genç nüfusu ile yılda 2-2.5 milyon adetlik pazar büyüklüğü yakalaması. Çekeceği yatırımlar ile en az 3 milyon adetlik üretime ulaşması ve bunun yüzde 85’inin ihraç edilmesi. Bu çok uzak bir ihtimal değil, tüm paydaşlar ile doğru stratejiler belirleyerek bu hedeflere ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.