Bu sefer şansı olan değil sırası gelen alacak

Türkiye’nin yerli markası olan TOGG T10X 2024 için sipariş almaya başladı. Bu sene çekiliş yapmayacağını duyuran TOGG yetkilileri üretim planlamasına göre, sırası gelene araçları teslim edeceklerini paylaştı.

Türkiye’nin yerli markası olan TOGG T10X 2024 için sipariş almaya başladı. Bu sene çekiliş yapmayacağını duyuran TOGG yetkilileri üretim planlamasına göre, sırası gelene araçları teslim edeceklerini paylaştı. Togg, 2024 yılında daha fazla T10X’i kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2024 yılındaki sipariş sürecini açıklayan Togg’da bu yıl çekiliş yapılmayacak, teslimatlar sipariş sırasına, konfigürasyon özelliklerine ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. 6-10 Ocak tarihleri arasında 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyonlarını güncelleme imkanı sunulacak.

GEÇEN YIL ÇEKİLİŞTE

ÇIKMAYANLARA ÖNCELİK VERİLECEK

15-19 Ocak tarihleri arasında 2023 yılı nisan ayında yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş oluşturma önceliği verilecek. 20 Ocak itibarıyla da sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açılacak. Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.

ÇEŞİTLİ GÜNCELLEMELER GELDİ

Akıllı cihazda kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasını ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefleyen Togg, 2024 üretim yılı T10X’lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında şu bilgileri paylaştı: Standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip “teknoloji ve konfor” paketiyle sunuluyor. Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecekler. Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1’de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren “kış paketi” ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.