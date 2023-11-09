Merakla beklenen yeni Toyota C-HR hibrit fiyatı belli oldu. Toyota C-HR modelinin ikinci neslini Türkiye’de satışa sundu. 1.8 litrelik tam hibrit motora sahip olan ikinci nesil Toyota C-HR, 1.550.000 TL’den başlayan fiyat etiketiyle yola çıktı.

Merakla beklenen yeni Toyota C-HR Hybrit fiyatı belli oldu. Toyota C-HR modelinin ikinci neslini Türkiye’de satışa sundu. 1.8 litrelik tam hibrit motora sahip olan ikinci nesil Toyota C-HR, 1.550.000 TL’den başlayan fiyat etiketiyle yola çıktı. Yeni modelde, otonom sürüşün kapılarını açan Gelişmiş Otomatik Park Sistemi ve Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı, 12.3 inç multimedya ekranı, perdesiz termal yalıtımlı panoramik cam tavan, JBL “premium ses sistemi”, “shift by wire” elektronik vites, günün her saatine göre değişebilen gelişmiş ambiyans aydınlatması, Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler ve Dijital İç Dikiz Aynası gibi sayısız özellik sunuluyor.

YENİ LED FARLAR 19 İNÇ JANT

Parabola tasarımlı Premium LED ön farlar aracın agresif görünümünü daha ileriye taşırken, yandan bakıldığında keskin hatları ve gövdeye gizlenmiş kapı kolları hem aerodinamiyi iyileştiriyor hem de aracın yalın tasarımına katkı sağlıyor. Ayrıca arka sütunu da kapsayan çift renk gövde tasarımı da ilk defa Yeni Toyota C-HR’da sunuluyor. 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar ise, aracın dinamik görünümünü tamamlıyor. Aracın arka bölümünde ise, dinamik hatlar devam ettiriliyor ve şerit tasarımlı ve Toyota C-HR imzalı LED arka stop lambaları dikkat çekiyor.

BAGAJI 11 LİTRE BÜYÜDÜ

Yeni Toyota C-HR Hybrid 4362 mm uzunluğa, 2640 mm aks aralığına, 1558 mm yüksekliğe ve 1832 mm genişliğe sahip olarak tasarlandı. Önceki nesle göre genişlikte 37 mm’lik artış, etkileyici tasarıma, genişliğe ve sürüş dinamiklerine katkı sağlıyor. Aracın bagaj hacmi ise 388 litre oldu ve önceki nesle göre 11 litrelik artış elde edildi.

DİJİTAL İÇ DİKİZ AYNASI

Araçta, standart olarak sunulan 12.3 inç tamamen dijital gösterge ekranıyla yenilikçi bir sürüş sağlıyor. C-HR aynı zamanda standart olarak yeni 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ile geliyor. Apple CarPlay veya Android Auto ile akıllı telefon bağlantıları kablosuz olarak gerçekleştirilebiliyor. Ön Cama Yansıtmalı Renkli Gösterge ekranı, standart kablosuz şarj ünitesi ve dijital iç dikiz aynası gibi özellikler de sürüş deneyimini ileriye taşıyor. Ürün gamında ilk kez sunulan bir özellik ise “shift by wire” elektronik vites ve elektronik park freni oldu.

5’İNCİ NESİL HİBRİT MOTOR

Yeni Toyota C-HR, Toyota’nın kendini kanıtlamış tam hibrit teknolojisiyle donatıldı. Beşinci nesil 1.8 litre hibrit teknolojisiyle sunulan Toyota C-HR 140 HP güce sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.9 saniyede gerçekleştirebiliyor. WLTP ölçümlerine göre 4.8 lt/100 km gibi düşük ortalama tüketimiyle dikkat çeken Toyota C-HR, 108 g/km’lik oldukça düşük CO2 emisyon değerlerine sahip. Yeni hibrit ünite önceki Toyota C-HR modeline göre daha güçlü olmasının yanı sıra mevcut emisyon ve tüketim değerlerini koruyor. Yeni Toyota C-HR Hybrid, Türkiye’de Passion, Passion X-Sport ve Passion X-Style olmak üzere üç farklı premium donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor.