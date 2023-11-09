Mazda Türkiye’de harakiri yaptı

Mazda Türkiye’den neden gitti? Şimdi Mazda sahipleri şimdi ne yapacak? Türkiye’de otomobil satışlarını durduran marka, internet sitesinde de Mazda sahipleri için açıklama yaptı.

Mazda Türkiye’den neden gitti? Mazda Türkiye’den çekilme kararı aldı. Peki Mazda sahipleri şimdi ne yapacak? Türkiye’de otomobil satışlarını durduran marka, internet sitesinde de Mazda sahipleri için açıklama yaptı.

SATIŞ AĞINI BELİRSİZ BİR SÜRE DURDURDUK

Mazda Türkiye’den yapılan açıklama şöyle: “Mazda Motor Türkiye, Türkiye’deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye’deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edecektir.”

SON 3 YILDA 200 ADETLERİ ZOR BULDU

Mazda’nın durumu Türkiye’de de çok parlak değildi. Japon mühendislerin neredeyse yönetiminde olan marka, Türkiye’de son birkaç yılda pazara ayak uyduramadı. Satış adetleri de yok satan dönemlerde bile çok parlak olmadı. OMDM verilerine göre, Ocak-Ekim 2023 döneminde yani bu yılın ilk 10 ayında sadece 203 Mazda satışı gerçekleşmiş. Geçen sene 12 ay boyunca 181 adet, 2021’de de 153 adetlik satışa imza atmıştı.

10 YIL SERVİS VE YEDEK PARÇA HİZMETİ VERMEK ZORUNDA

Bunun en yakın örneğini yıllar önce Chery ile yaşamıştık. Türkiye pazarından çekilen marka distribütör ile anlaşmayı bitirmiş, 10 yıl boyunca parça ve servis hizmeti vermek zorunda kalmıştı. Fakat bu geçen 10 yıl sonrasında pazara yeniden güçlü bir giriş yaptı. Mazda için de aynı durum söz konusu olacak. 10 yıl boyunca parça ve servis hizmeti verecek. Akabinde markayı tekrar 10 yıl sonra yeniden Türkiye pazarında görmek zaten sürpriz olmaz.