BMW M modelleriyle piste çıktık

BMW M modellerini İstanbul Park’ta gerçekleşen bir etkinlikte kullandık. Bir birinden güçlü otomobillerin yer aldığı etkinlikte markanın yeni SUV modeli olan BMW MX de tanıtıldı.

BMW M modellerini İstanbul Park’ta gerçekleşen bir etkinlikte kullandık. Bir birinden güçlü otomobillerin yer aldığı etkinlikte markanın yeni SUV modeli olan BMW MX de tanıtıldı. BOM eğitmenlerinin özel olarak hazırladığı drift, zaman ve pist parkurlarında tamamen elektrikli Yeni BMW i5 M60, Yeni BMW M3 Touring, Yeni BMW M2 Coupé ve Yeni BMW Z4 M40i modellerini tecrübe ettik.

653 BEYGİRLE 0-100 KM 4,3 SANİYE

Yeni BMW XM, M tarihinin ilk M HYBRID motoruna sahip. BMW Group’un ABD’deki Spartanburg Fabrikası’nda üretilen Yeni BMW XM, plug-in hybrid elektrik motorunun yanında 4.4 litre hacminde, V8 silindirli, M TwinPower Turbo beslemeli içten yanmalı motor sayesinde 653 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. 8 ileri M Steptronic şanzımanıyla bu gücünü dört tekerleğe birden kesintisiz biçimde aktaran Yeni BMW XM, 0’dan 100 km/s hıza 4.3 saniyede ulaşıyor.

14,9 İNÇ’LİK EKRANI VAR

Üç boyutlu prizma yapısına ve göz alıcı aydınlatmaya sahip tavan döşemesi Yeni BMW XM’in içindeki atmosferi tamamen farklı bir noktaya taşıyor. Yeni BMW XM, M modellerine özgü BMW Kavisli Ekran (Curved Screen) ile vites değiştirme ışığı dahil tüm sürüşle ilgili detayları 12.3 inç boyutundaki yeni grafiklere sahip gösterge ekranıyla sürücüsüne yansıtıyor. Araç kurulumu ve lastik durumu gibi M otomobillerine özel widgetlar ise 14.9 inç büyüklüğündeki multimedya ekrandan görülüyor.

ELEKTRİKLİ M60 İLE NEFESİMİZ KESİLDİ

Yeni BMW 5 Serisi’nin tarihinde bir ilk olan elektrikli M60 modeli, hızlanmasıyla dikkat çekiyor. BMW i5, M60 xDrive modeliyle standart elektrikli otomobillerden bambaşka bir model olmasıyla ayrışıyor. Çift elektrikli motora sahip olan model gaza ilk bastığınızdan itibaren 601 beygiri sonuna kadar hissettiriyor. 820 NM torku olan otomobilin 0-100 km hızlanması da 3,8 saniye. 516 km menzil sunan otomobil yüzde 10’dan yüzde 80 şarja yarım saatte ulaşıyor.

BMW M3 COMPETITION TOURING:

RAYDA GİBİ VİRAJ ALIYOR

BMW’nin en dikkat çeken M modellerinden biri olan BMW M3 Competition Touring yüksek performansıyla göz dolduruyor. M TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli motor, 510 beygir güç ve 650 Nm tork değerleriyle öne çıkıyor. Yeni BMW M3 Competition Touring 0’dan 100 km/s hızlanmasını sadece 3.6 saniyede tamamlıyor. Pistte girdiğimiz her virajda bu kadar mı olur dedirten araç, sesiyle de kışkırtıyor. 8 ileri M Steptronic şanzıman otomobilin gücünü dört tekerleğe birden kesintisiz kusursuz ulaştırıyor.

GÖRÜNÜŞÜNE ALDANMA: M2 COUPE

Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken BMW M2 Coupe de efsaneleşmiş modellerin başında geliyor. M Karbon Tavan sayesinde daha düşük gövde ağırlığı sağlanırken, otomobilin sürüş dinamizmine de düşük gövde burulması özelinde katkı sağlıyor. Kaslı yapısıyla diğer 2 modellerinden ayrışıyor. Yeni BMW M2 Coupé’nin kaputunun altında saf sürüş keyfi sunan M TwinPower Turbo, sıralı 6 silindirli güç ünitesi yer alıyor. Yüksek verimliliğiyle öne çıkan bu motor 460 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. Bu detaylar ışığında otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 4.1 saniyede tamamlıyor. Aktif M Diferansiyel özellikli Adaptif M Süspansiyon, manuel ya da Drivelogic ile M Steptronic şanzıman seçenekleriyle Yeni BMW M2 Coupé M sürüş deneyimini en uçlarda yaşatan M otomobilleri arasında yer alıyor.

YOLDA TUTMAK ZOR: BMW Z4 M40i

Yeni BMW Z4 M40i, BMW’nin tarihinde önemli bir yere sahip BMW 507 modelinin devamı niteliğinde bulunuyor. Islak zeminde deneyimlediğimiz model, 6 silindirli 3 litrelik turbo beslemeli motora sahip, Z4 ailesinin en güçlü modeli Yeni BMW Z4 M40i, 340 beygir güç ve 500 Nm tork değerleriyle öne çıkıyor. Çift VANOS, Valvetronic, Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Sisemi ve TwinScroll turbo teknolojisine sahip bu ünite 8 ileri M Steptronic spor şanzımanla kombine ediliyor. Sahip olduğu teknik detaylar doğrultusunda Yeni BMW Z4 M40i 0’dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşırken, M imzalı sportif diferansiyeliyle daha stabil bir sürüş ve maksimum tutunma kabiliyeti sunuyor.