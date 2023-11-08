Chery seneye Türkiye pazarına getireceği Jaecoo 7 modelini Çin’de test ettik. 1.6 litrelik benzinli motora sahip olan araç aynı zamanda 4 çeker. SUV modelin SUV yeteneği de oldukça yüksek.

Chery seneye Türkiye pazarına getireceği Jaecoo 7 modelini Çin’de test ettik. 1.6 litrelik benzinli motora sahip olan araç aynı zamanda 4 çeker. SUV modelin SUV yeteneği de oldukça yüksek. Chery, Eylül 2023’ten itibaren dünyanın çeşitli pazarlarında satışa sunacağı üst markası JAECOO 7 Türkiye pazarına 2024 ortalarında girecek. 1.6 litrelik turbo benzinli motorla dikkat çeken modelin gücü de neredeyse 200 hp olacak.

4 ÇEKER GELİYOR

JAECOO 7 aynı zamanda 4 çeker özelligine de sahip. Off-Road parkurunda yaşadığımız deneyim de bizi oldukça şaşırttı. Chery’nin, 10 yılı aşkın süredir iş birliği yaptığı Jaguar-Land Rover ekipleriyle, İngiltere ve Almanya’daki deneyimli tasarım uzmanlarının birlikte ortaya çıkardıkları JAECOO 7, olağanüstü arazi performansı ve akıllı teknolojileri sayesinde pazarda önemli bir boşluğu dolduracak. JAECOO 7, ARDIS (All-Road Akıllı Sürüş Sistemi) adındaki yeni arazi teknolojisi programıyla benzersiz bir performansı ortaya koymaya hazırlanıyor. Farklı yol koşullarıyla kolayca başa çıkabilmek için geliştirilen ARDIS, sürücülere mutlak kontrol ve güvenlik sağlıyor.

14,8 İNÇ’LİK EKRANI VAR

Akıllı teknolojiler sadece arazi performansıyla değil, yenilikçi kabin deneyimiyle de dikkat çekiyor. 14,8 inçlik geniş ekranlı iç mekan, üstün bir eğlence ve görsel-işitsel deneyim sunuyor. Qualcomm 8155 çipin üstün performansı ve sorunsuz etkileşimli tasarımı, sürücünün kabin içi deneyimini daha da ileriye taşıyor.