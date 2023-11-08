Elektrikli Rifter geliyor

Peugeot ürün gamına elektrikli Rifter modelini ekledi. 320 kilometre menzili olan modelin, 50 kws bir bataryası var.

Peugeot ürün gamına elektrikli Rifter modelini ekledi. 320 kilometre menzili olan modelin, 50 kWs bir bataryası var. Yeni Peugeot E-Rifter, gelişmiş bir tasarıma sahip ve yeni marka imzalarını da gururla taşıyor. E-Rifter, üstün ergonomi ve üstün kalite seviyesine sahip tamamen yeni bir ön konsolla dikkat çekiyor. Yeni konsol, ikonik PEUGEOT i-Cockpit® esas alınarak tasarlandı ve orta konsolun üst kısmında tamamen yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip. E-RIFTER’ın koltuklarını, yeni kabin malzemeleriyle uyumlu, parlak ve sıcak tonlarla tasarlanmış, yeni açık gri kumaş süslüyor. İkonik Zenith tavan ve çok sayıda saklama alanıyla daha da işlevsel hale gelen geniş cam alan, kabini daha da aydınlık ve ferah kılıyor.

EKRAN 10 İNÇ OLUYOR

PEUGEOT E-RIFTER hiç olmadığı kadar çok yönlü ve kullanışlı tasarlandı. Yeni teknolojiler ve uyarlanabilir iç mekan, her türlü ihtiyaca ve beklentiye cevap veriyor. Yeni E-RIFTER, navigasyon sisteminden gelen bilgiler, enerji akışı ve şarjla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, temel bilgileri en iyi şekilde gösteren ve kişiselleştirilebilen yeni 10 inçlik, tamamen dijital, renkli gösterge ekranıyla donatılıyor. Ses sistemini ve bağlantılı navigasyonu yönetmek üzere yeni, büyük, merkezi 10 inç büyüklüğündeki HD dokunmatik ekran devreye giriyor. Entegre kumandalara sahip yeni, kompakt, deri kaplı ve ısıtmalı direksiyon simidi, sürüş keyfinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

320 KİLOMETRE MENZİLİ OLACAK

Yeni E-RIFTER, hem tamamen elektrikli motor hem de bağlantı açısından en güncel PEUGEOT teknolojileriyle destekleniyor. Aracın genel verimliliği üzerinde yapılan çalışmalar, performans seviyesini (135 km/s maksimum hız, 0-100 km/s hızlanması 11,2 saniye) korurken menzili 320 km’ye (WLTP birleşik döngüsü sertifika onayı bekliyor) ulaşacak şekilde geliştirdi. PEUGEOT E-RIFTER, 100 kW (136 HP) maksimum güç ve 270 Nm maksimum tork sunuyor. Menzili optimize etmek için yeni E-RIFTER, sürüş menzilini optimize etmek üzere rejeneratif fren sistemiyle de donatılıyor. Sürücü, direksiyonun arkasında bulunan kulakçıkları kullanılarak üç farklı seviyede rejenerasyon yoğunluğunu ayarlayabiliyor. Yeni E-RIFTER artık bir ısı pompasıyla da donatılıyor. Bu donanım, verimliliği ve dolayısıyla menzili optimize etmeye yardımcı olurken yolcu konforunu da artırıyor. 7,4 kW entegre şarj cihazı ve isteğe bağlı 11 kW üç fazlı şarj cihazıyla E-RIFTER, altyapı ne olursa olsun 50 kWsa bataryayı verimli bir şekilde şarj edebiliyor. Ayrıca 100 kW’a kadar DC şarj imkanı da bulunuyor.