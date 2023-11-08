Chery satış rakamları milyonu aştı

Chery satış rakamları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Marka, ekim ayında gerçekleştirdiği 200 bin 313 adetlik satışla ilk kez bir aylık dönemde 200 bin adet barajını aştı. Yılın ilk 10 aylık döneminde de satışlarını yüzde 41,6 artıran grup, 1 milyon 453 bin 550 adetlik satış rakamına ulaştı.

Chery satış rakamları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Marka, ekim ayında gerçekleştirdiği 200 bin 313 adetlik satışla ilk kez bir aylık dönemde 200 bin adet barajını aştı. Yılın ilk 10 aylık döneminde de satışlarını yüzde 41,6 artıran grup, 1 milyon 453 bin 550 adetlik satış rakamına ulaştı. Chery Group, geçtiğimiz 4 ay boyunca da sürekli olarak 150 bin, 170 bin, 190 bin adetlik aylık satış rakamlarıyla ivmesini sürekli artırmıştı. Chery Group, yılın ilk 10 aylık döneminde yıllık yüzde 41,6 büyüme kaydederek 1 milyon 453 bin 550 araç satışı gerçekleştirdi. Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, Çin binek otomobil perakende satışlarının ekim ayında yıllık yüzde 9,5 artışla yaklaşık 2 milyon 20 bin adede ulaştığı tahmin ediliyor.

İLK KEZ MİLYON ADEDE ULAŞTI

Chery Group’un genel satışları dışında farklı binek otomobil markalarının satışları da yüzde 50’yi aşan bir büyüme göstererek endüstri ortalamasını 5 kattan fazla geride bıraktı ve üstün bir performans sergiledi. Tek başına Chery markası, ekim ayında yıllık yüzde 50,3 artışla 140 bin 360 araç sattı. Ocak-ekim döneminde ise satışlar, yıllık yüzde 35,8 artışla 1 milyon 49 bin 734 adet oldu. Bu da Chery markasının ilk kez milyon adedi aşması anlamına geliyor. Sırasıyla aylık 22 bin 987 ve 26 bin 224 adet satışla TIGGO 8 ve TIGGO 7, grubun satış büyümesine yön vererek markanın yıldız modelleri olarak öne çıktı.

19 TEMEL TEKNOLOJİ İYİLEŞTİRİLDİ

Chery’nin ürünlerindeki üstün rekabet gücü, markanın sağlam teknolojik temelinden geliyor. Chery Group ekim ayında “Ulaşılabilir Teknoloji”, “Chery Teknoloji Günü 2023” etkinliklerinde teknolojik yatırımlarını ve başarılarını küresel kullanıcılarıyla paylaştı. Chery, “Yao Guang 2025” stratejisi çerçevesinde, platform mimarisi, çipler, yüksek verimli hibrit motorlar, hidrojen teknolojisi, elektrikli güç-aktarma sistemleri, bataryalar, akıllı etkileşim, otonom sürüş ve akıllı bulut platformları dahil olmak üzere 19 temel teknolojide önemli iyileştirmeler yaptı. Bu ilerlemeler, “Güvenlik, Enerji Tüketimi, Alan, Akıllı Kabin ve Akıllı Sürüş” gibi alanlarda dünya standartlarında beş teknolojik avantaj sağladı ve böylece yeni çağda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan bir teknolojik değer ve inovasyon zinciri oluşturdu.

TİGGO 7 VE TİGGO 8 DESTEKLENMEYE DEVAM EDİLECEK

Chery markası bu yılın 4’üncü çeyreğinde, TIGGO 8 ve TIGGO 7 modellerinin yurt dışı pazarlarındaki satışlarını desteklemeye devam edecek. Ayrıca, kapsamlı yeni enerji ve küresel bilgi akışı yoluyla grubun satış performansında sürekli büyüme sağlamaya yönelik geliştirme stratejisiyle uyumlu olarak yeni enerji ürünlerinin dağıtımını güçlendirecek.