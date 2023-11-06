Chery’nin Türkiye pazarına getireceği modeller

Çinli Chery markasının Türkiye’ye getireceği modeller ve markaları Wuhu’da tek tek inceledik. Şaşırdık mı? Evet. Bakalım daha neler göreceğiz?

Çinli Chery markasının Türkiye’ye getireceği modeller ve markaları Wuhu’da tek tek inceledik. Şaşırdık mı? Evet. Bakalım daha neler göreceğiz? Türkiye’ye yaklaşık 12 yıl aradan sonra tekrar dönen Chery, artık bildiğimiz o marka değil. Marka kalite algısını oldukça yüksek tutarken, artık daha az parayla daha fazla teknoloji satın alınacağını ispat etti. 10 günlük Chery gezimizde her güne başka şaşkınlıklarla uyandık. Chery global, Türkiye’de artık daha etkin olacaklarını bütün tanıttığı modelleri de tek tek getireceğini paylaştı. Bizde bütün bu modelleri tek tek inceledik. OMODA, Jaecoo, Exeed ve Chery markalarıyla dikkat çeken Çinli üretici piyasaya kök söktüreceğe benziyor.

İLK KEZ TANIŞTIĞIMIZ MODELLER

Dolu dolu bu videomuzda birbirinden farklı hiç görmediğimiz tanımadığımız ve hatta tanışmadığımız otomobiller var. Daha fazla detay videomuzda olacak. Keyifli seyirler.