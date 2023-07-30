Chery JAECOO 7 Eylül ayını bekliyor

Chery, Eylül 2023’ten itibaren dünyanın çeşitli pazarlarında satışa sunacağı alt markası JAECOO 7 modeliyle Eylül 2023’de pazarlarda yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Chery, Eylül 2023’ten itibaren dünyanın çeşitli pazarlarında satışa sunacağı alt markası JAECOO 7 modeliyle Eylül 2023’de pazarlarda yollara çıkmaya hazırlanıyor. JAECOO 7, üstün 4WD performansı ve yenilikçi akıllı kabini ile tüketicilerin ilgisini şimdiden çekmeye başladı. Chery’nin, 10 yılı aşkın süredir iş birliği yaptığı Jaguar-Land Rover ekipleriyle, İngiltere ve Almanya’daki deneyimli tasarım uzmanlarının birlikte ortaya çıkardıkları JAECOO 7, olağanüstü arazi performansı ve akıllı teknolojileri sayesinde pazarda önemli bir boşluğu dolduracak. JAECOO 7, dış tasarım açısından geleneksel Off-Road SUV araçların klasik unsurlarını bünyesinde barındırırken, aynı zamanda modern, estetik tasarım unsurlarını da ortaya koyuyor. Aracın zarif ve güçlü görünümü, yalın ve pürüzsüz çizgilerle harmanlanıyor.

ARAZİ YETENEĞİ İÇİN GELİŞTİRİLDİ

JAECOO 7, ARDIS (All-Road Akıllı Sürüş Sistemi) adındaki yeni arazi teknolojisi programıyla benzersiz bir performansı ortaya koymaya hazırlanıyor. Farklı yol koşullarıyla kolayca başa çıkabilmek için geliştirilen ARDIS, sürücülere mutlak kontrol ve güvenlik sağlıyor. Akıllı teknolojiler sadece arazi performansıyla değil, yenilikçi kabin deneyimiyle de dikkat çekiyor. 14,8 inçlik geniş ekranlı iç mekan, üstün bir eğlence ve görsel-işitsel deneyim sunuyor. Qualcomm 8155 çipin üstün performansı ve sorunsuz etkileşimli tasarımı, sürücünün kabin içi deneyimini daha da ileriye taşıyor. W-HUD teknolojisi sürücülere, sürüş bilgilerine daha net erişim sağlarken, şeffaf ekran, araç durumu ve navigasyon hakkında daha kesin bilgiler sağlıyor ve böylece birden fazla işlevin akıllı kontrolünü mümkün kılıyor.

DOĞU AVRUPA PAZARIYLA BAŞLAYACAK

JAECOO markasının şaheseri JAECOO 7, tüm dünyadan müşterilerin ilgisini çekiyor. İlk olarak Doğu Avrupa pazarlarında satışa çıkması planlanan JAECOO 7, sırasıyla Orta ve Güney Amerika, Orta Doğu, Avustralya ve kalan diğer bölgelerde pazara sunulacak. JAECOO, tüketicilere daha şaşırtıcı ürünler sunmak ve Off-Road SUV pazarı için daha yenilikçi ürünler sağlamak üzere yeniliklerine devam edecek.