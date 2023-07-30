20 TL’ye 100 kilometre giden DACIA

Dacia en ucuz elektrikli modeli Spring satışına başladı. 875 bin liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken model, 65 beygirlik motoru 310 kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda model ev şarjıyla 20 TL’ye 100 km yapıyor.

ALİ YILDIRIM

Dacia en ucuz elektrikli modeli Spring satışına başladı. 875 bin liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken model, 65 beygirlik motoru 310 kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor. Yeni Dacia Spring, ulaşılabilir %100 elektrikli otomobil deneyimini Türkiye’ye taşıyor. Ayrıca Yeni Dacia Spring, lansman ayına özel ilk bakım hediyesiyle kullanıcılara sunuluyor. Evden şarj edilmesi halinde elektrikli model 20 TL’ye 100 kilometre yol gidebilecek.

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MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Otomotiv sektöründe her geçen gün elektrikli araç trendi daha da yükseliyor. Elektrikli otomobil deneyimini herkes için ulaşılabilir kılma hedefi ile Yeni Dacia Spring’i kullanıcılarla buluşturduk. Satışa sunulduğu ülkelerde büyük bir ilgi görerek, elektrikli otomobil sahipliğinin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan Yeni Dacia Spring, bu vizyonunu Türkiye’ye de taşıdı. Herkes için ulaşılabilir mobilite anlayışıyla, Yeni Dacia Spring modelimizle birlikte “Elektriklide sıra herkeste” diyoruz. Geniş iç hacmi ile sınıfının en yüksek bagaj hacimlerinden birisine sahip Yeni Dacia Spring, 1 kWh ile ortalama 8 km menziliyle kullanıcılarına son derece düşük enerji tüketimi sunarken, kompakt boyutlarıyla da düşük maliyetli %100 elektrikli şehir otomobili ihtiyacını karşılıyor. Extreme donanımıyla satışa sunduğumuz Yeni Dacia Spring, güçlü ve outdoor imajıyla öne çıkıyor.

EXTREME DONANIMI İLE GELDİ

Extreme donanımı yeni malzemeler ve yenilikçi özelliklerle maceracı esintilerine sahip bir tasarım olarak öne çıkıyor. Extreme donanımı, markanın “güçlü ve maceracı” yaklaşımını sadece tasarım açısından değil, aynı zamanda onu sade, havalı, ekonomik ve doğa dostu yapan temel değerlerden vazgeçmeden bir adım öteye taşıyor. Extreme donanımının tavan barlarında, yan aynalarda, jant göbeklerinde, aracın farlarının altında, bagaj kapağındaki Dacia logosunda ve iç detaylarda yer alan dekoratif parçalarda Bakır rengi kullanılıyor.

ŞEHİRİÇİNDE 310 KİLOMETRE

Yeni Dacia Spring, ELECTRIC 65 motoruyla yüksek performans, sürüş keyfi ve çok yönlülük arayan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. 65 hp/48 kW güce sahip olan Yeni Spring Extreme ELECTRIC 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor. 0’dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor. Günlük 30 km (Avrupa ortalaması) ve tam şarj ile bir haftadan daha uzun bir süre şehir içi yolculuk yapılabiliyor. Yeni Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede %80’e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.

DONANIMI OLDUKÇA ZENGİN

Yeni Dacia Spring’in akıllı bir şekilde düzenlenmiş yolcu bölümü, şık hatlarıyla konfora davet ediyor. Gösterge panelindeki tüm kumandalara tek bakışta erişebilme rahatlığı sunan Spring’in döner vites butonu kullanım kolaylığı sağlıyor. Elektrik takviyeli direksiyon, uzaktan merkezi kilitleme, ayarlanabilir elektrikli aynalar, arka park sensörü, otomatik farlar ve elektrikli dört cam gibi çok sayıda ekipman Yeni Dacia Spring’de standart sunuluyor. Dokunmatik 7” multimedya sistemi ve geri görüş kamerası şehir içindeki yolculukları ve manevraları daha kolay hale getiriyor.

290 LİTRELİK BAGAJ

%100 elektrikli Yeni Dacia Spring, dışarıdan bakıldığında kompakt bir SUV görünümü sunarken içeride geniş iç mekânla öne çıkıyor. Arka bölümde, geniş tavan yüksekliği ve 100 mm diz mesafesi bulunan Spring’de katlanabilir arka koltuk sırası sayesinde, alan istediğiniz zaman kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabiliyor. Büyük ve kapalı torpido gözü, kapı eşikleri ve orta konsol ile birlikte 23,1 litrelik saklama kapasitesi güçlü bir avantaj sağlıyor. Yeni Dacia Spring, 290 litreden 620 litreye kadar genişletilebilen bagaj hacmiyle oldukça cömert bir yükleme kapasitesi de sunuyor.