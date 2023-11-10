Hyundai kentsel mobilite merkezini kuruyor

Hyundai’nin 21 Kasım’da açacağı akıllı kentsel mobilite merkezi, inovasyonu teşvik edecek. Bu yeni merkez aynı zamanda, mobiliteyi, üretimi ve müşteri deneyimini de yeniden tanımlayacak.

Hyundai Motor Grubu, akıllı kentsel mobilite merkeziyle ilgili detayları paylaştı. Singapur’da bulunan Hyundai Motor Grubu Singapur İnovasyon Merkezi (HMGICS), 21 Kasım 2023’te açıldığında mobilite üretiminin geleceğini yeniden tanımlayacak ve müşteri deneyiminde yeni standartlar belirleyecek. Grubun insanlık için ilerleme sağlama vizyonunun bir parçası olacak olan HMGICS tesisi, insan ve robotik süreçler arasındaki yenilikçi ve üst düzey entegrasyonu sunacak.

AKILLI ŞEHİRLER İÇİN OTOMOBİL ÜRETECEK

HMGICS, geleneksel üretime göre daha yenilikçi bir üretim methodu kullanacak ve insan merkezli akıllı otomotiv üretim teknolojisi için de bir test ortamı görevi görecek. Buna ek olarak; sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimine de ağırlık vererek gelecekteki mobilite prensiplerine de öncülük etmiş olacak. HMGICS, Singapur akıllı şehir ekosistemine tamamen entegre olacak ve bölgenin daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratma hususundaki ortak vizyonunu da güçlendirecek.