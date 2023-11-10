1 yıl ara verdi hibrit ile geri geldi

Fiat yenilenen 500X ile yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bu sefer hibrit motor seçeneğiyle Türkiye pazarına tekrar girdi. Fiat 500X, Cross Plus ve Soft Top versiyonu olarak 2 farklı donanıma sahip otomobilin Soft Top seçeneğinde açılır bir kumaş tavan yer alıyor.

Fiat yenilenen 500X ile yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bu sefer hibrit motor seçeneğiyle pazara tekrar girdi. Fiat 500X, Cross Plus ve Soft Top versiyonu olarak 2 farklı donanıma sahip otomobilin Soft Top seçeneğinde açılır bir kumaş tavan yer alıyor. Cross Plus yenilenen ön tasarımıyla daha sportif bir görünüme sahip oldu. 500X’te, 500 logolu yeni ön ızgara, sportif ön ve arka tamponlar, bir önceki nesle göre büyüyen yeni 18’’ alaşım jantlar, elektrikli katlanabilen yan aynalar yer alıyor. Otomobilin LED ön farları, sis farları ve arka farları kolaylıkla fark edilmesini sağlıyor. Elektrikli sürücü koltuğu ayarı ve yeni FIAT monogramlı siyah koltuklar 500X’in iç mekanına da daha sofistike bir dokunuş katıyor.

1.5 LİTRELİK HİBRİT MOTOR

Fiat 500X hibrit, 48V elektrikli motor ve 1.5 litrelik turbo benzinli motor birleşiminden oluşan hibrit motoruyla sessiz ve dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. 500X’in, 7 ileri DCT şanzımanla entegre hibrit güç ünitesi; 130 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Yeni güç ünitesiyle, bir önceki jenerasyonuna kıyasla yakıt tüketimi yüzde 12,5, karma CO2 emisyon değeri yüzde 11,7 iyileşiyor.

1.5 MİLYON LİRALIK FİYAT ETİKETİ VAR

Bulut Beyazı, Grafit Gri, Tutku Kırmızı, Venedik Mavi ve İtalyan Mavi renk seçenekleriyle tercih edilebilen 500X’in, Cross Plus versiyonu 1.464.900 TL, Soft Top versiyonu ise 1.514.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.