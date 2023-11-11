11.11’e özel satış kampanyası

Kasım kampanya araba serisine Leapmotor T03 de dahil oldu. Türkiye’de satışa sunulan model, bugün satılacak 11 aracı 911 bin liradan satışa sunuyor.

Kasım kampanya araba serisine Leapmotor T03 de dahil oldu. Türkiye’de satışa sunulan model, bugün satılacak 11 aracı 911 bin liradan satışa sunuyor. Tam dolu bir batarya ile şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunan Leapmotor T03, kompakt görünümü, kullanışlı teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve sürüş destek sistemiyle Türkiye’deki elektrikli araç seçenekleri arasında öne çıkıyor. 80 kW maksimum güç ve 158 Nm maksimum tork sunan T03, şehir içi kullanımda 417 km’ye kadar menzil yapabiliyor. Bunun yanında çelik gövdesi ile kullanıcılarına huzurlu ve güvenli bir sürüş sağlayan araç için 6 yıl ve 120 bin KM batarya garantisi sunan Leapmotor, 11.11’de müşterilerine arzu ettikleri özel fiyat avantajını sağlıyor.

417 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Yüzde yüz elektrikli ve tamamen çevreci bir araç olan T03, pratik olmasının yanı sıra şık iç ve dış tasarımı ile de kullanıcı beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 12,1 saniye süren modeliyle ev tipi prizlerde 100 kilometrelik mesafe için gereken şarj kapasitesiyle piyasadaki diğer modellerden ayrılan Leapmotor, 11.11 indirim festivaline özel avantajlı fiyat fırsatıyla müşterilerinin memnuniyetini kazanacak olmaktan büyük heyecan duyuyor.