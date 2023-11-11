Kasımda sıfır faizle Chery

Kasım ayında sıfır faiz kampanyası başlatan Chery, TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 modellerinde indirime başladı. 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatları sunuluyor.

Kasım ayında sıfır faiz kampanyası başlatan Chery, TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 modellerinde indirime başladı. 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Chery’nin 20 yılı aşkın teknolojik birikimi ve üstün hizmet becerisiyle Türkiye’de çok sayıda yenilik sunan, yüksek verimlilik sağlayan ve 1.6 litrelik turbo benzinli 183 HP’lik motorla birlikte 7 ileri DCT çift kavramalı otomatik şanzımana sahip SUV modelleri OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO’da özel indirim ve finansman olanakları sağlanıyor. Genç, yeni, göz alıcı ve iddialı tasarımına ek olarak zengin ekipmanıyla 3 farklı donanım seviyesinde sunulan OMODA 5’i satın almak isteyenler, 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanaklarından faydalanabiliyor.

250 BİN LİRAYA SIFIR FAİZ

Küresel teknik standartlar doğrultusunda en güncel teknolojileri bünyesinde barındıran “segmentinin en çekicisi” TIGGO 7 Pro modelinde 250 bin TL’ye 12 vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı yer alıyor. Chery’nin başarıya ve kaliteli yaşama odaklanmış müşterilere yönelik, 7 koltuklu, büyük hacimli SUV modeli TIGGO 8 PRO’ya sahip olmak isteyenler ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânlarından yararlanabiliyor. Üstün tasarım, konfor ve teknolojik özelliklere sahip yeni bir Chery modeline sahip olan kullanıcılara ise ilk yakıtları hediye ediliyor.

KOBİ’LERE ÖZEL İNDİRİM

Kasım ayı boyunca kamu çalışanları ve KOBİ’lere özel 65 bin TL’ye varan indirim avantajı sunuluyor. Üstün özellikleriyle kullanıcı beklentilerini karşılayan OMODA5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modelleri, Chery Türkiye tarafından sunulan 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekiyor. Chery Türkiye, kasım ayında avantajlı fiyatlar ve finansman fırsatlarıyla yeni bir Chery modeline sahip olmak isteyen tüketicileri showroomlarına davet ediyor.