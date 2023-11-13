Araçta silinen tuşlar nasıl tamir edilir? RS Boyasız Onarım, mini onarım kapsamında müşterilerine tuş takımı restorasyonu hizmeti vererek araçları yeniden şık görüntüsüne kavuşturuyor.

Araçta silinen tuşlar nasıl tamir edilir? Araçların iç mekânında bulunan tuş takımları, belli bir süre sonra kullanıma bağlı olarak aşınırken, genellikle plastik malzemeden üretilen tuşlar ve düğmeler zaman içerisinde soyulmalara maruz kalıyor. Bu görüntü aracı eski ve bakımsız göstermesinin dışında araç kullanıcılarının günlük hayatta işini zorlaştırabiliyor. RS Boyasız Onarım, araç sahiplerine, tuş takımlarını değiştirmeden orijinal ve yeni haline döndürmek adına yenilikçi bir çözüm sunuyor.

SOYULMAYI TAMİR EDİYORLAR

Aracın; teyp-multimedya tuş takımı, klima paneli, direksiyon bölümü, far ve cam açma düğmemeleri, kapı kilit düğmesi ve bagaj düğmesi gibi tuş takımları kullanımla beraber belli bir zaman sonra tamamen silinmiş ya da kısmen soyulmuş hale geliyor. Bu tuş takımını yenisi ile değiştirmekse tüketici için çok maliyetli oluyor veya bazı modellerde yenisinin tedarik edilmesi uzun zaman alabiliyor.

YENİSYLE DEĞİŞMEYE GEREK YOK

Tuş takımı restorasyonu hizmeti ile kalite ve düşük maliyeti bir araya getirdiklerini vurgulayan RS Boyasız Onarım Marka Başkanı Eray Afet, “Aşınan tuş takımını yenisi ile değiştirmek çok maliyetli olabiliyor. Fakat verdiğimiz tuş takımı restorasyonu hizmeti ile araç sahiplerini hem yüksek maliyetten koruyoruz hem de tuş takımını orijinal haline kavuşturuyoruz. Restorasyon işleminde; tuş takımı temizlendikten sonra lazer CNC makinesi vasıtasıyla araç fontuna ve orijinalliğine uygun bir şekilde panellere tekrar baskılanıyor. Bir araç için dış görüntüsü ne kadar önemli ise iç mekânı da bir o kadar önemli. Restorasyon işlemi sayesinde araç daha bakımlı hale geldiğinden dolayı değeri de artmış oluyor. Bu parçaların sıfırı ile değiştirilmesi maliyeti sebebiyle kronik bir problem haline gelmiş durumda. Birçok marka ve modele sağladığımız bu hizmet ile tüketicinin bu problemini kökten çözmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu hizmetten mini onarım kapsamında kasko poliçesine sahip tüketiciler anlaşmalı sigorta şirketleri vasıtasıyla da yararlanabiliyor.” açıklamasında bulundu.