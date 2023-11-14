Nissan Qashqai’ye donanım dopingi

Nissan Qashqai e-Power Designpack Black Edition versiyonuna kavuştu. Yeni versiyonda inci beyazı ya da bulut gri gövde rengiyle birlikte siyah tavan ve siyah gövde rengiyle birlikte gri tavan olmak üzere üç farklı renk kombinasyonuyla geldi.

Nissan Qashqai e-Power Designpack Black Edition versiyonuna kavuştu. Yeni versiyonda inci beyazı ya da bulut gri gövde rengiyle birlikte siyah tavan ve siyah gövde rengiyle birlikte gri tavan olmak üzere üç farklı renk kombinasyonuyla geldi. Aynı zamanda bu pakette siyah beş kollu jantlar bulunuyor. Dış görünümdeki yeniliklerin yanı sıra, iç kısımda ön kapılar açıldığında ‘Qashqai’ yazılı aydınlatmalı kapı eşikleri dikkat çekiyor. Ayrıca önsezili akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı kör nokta önleme sistemi, akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi, LED ön ve arka farlar, LED ön sis farları, kablosuz akıllı telefon şarjı ve BANDAI NAMCO imzalı uyarı sesleri dahil olmak üzere segmentinde öncü donanımları da içeriyor.

MÜŞTERİLERİMİZ PRİZE

TAKMADAN ŞARJI ÇOK SEVDİ

Nissan AMIEO (Afrika, Orta Doğu, Hindistan, Avrupa ve Okyanusya) Ürün Stratejisi ve Fiyatlandırma Başkan Yardımcısı Arnaud Charpentier yapmış olduğu değerlendirmede “Qashqai e-POWER’ı pazara sunduğumuz günden bu yana küresel çapta aldığımız olumlu tepkilerden, müşterilerin prize takma gereksinimi olmadan elektrikli araç sürüş keyfini yaşama fikrini çok sevdiğini gördük. Şimdi, Qashqai e-POWER Black Edition ile bu özelliklere daha göz alıcı bir tarz da ekliyoruz. Böylece mantığın ön planda olduğu bir seçime duygu da katıyoruz.” dedi.

1.5 LİTRELİK JENERATÖR

Qashqai cazibesinin merkezinde, benzersiz ve yenilikçi e-POWER sistemi yer alırken, tekerleklerin yalnızca elektrik motoru tarafından çalıştırılması e-Power güç-aktarma sistemini farklılaştıran özellik olarak ön plana çıkıyor. Bu özellik sayesinde Qashqai e-Power anında ve doğrusal tepki sağlarken, elektrikli araç hissini veriyor ve geleneksel hibrit araçlara alternatif oluşturuyor. Buna karşılık, Qashqai’nin e-POWER sistemi, tam bir elektrikli aracı anımsatan, ancak yeniden şarj etmek için fişe ihtiyaç duymadan hassas, sorunsuz, yumuşak ve sessiz sürüş deneyimi sunmak için tasarlandı. Değişken basınç oranlı 1,5 litre hacimli üç silindirli turbo beslemeli ve elektrik üreten Qashqai e-Power’ın benzinli motoru 156 hp güce sahip. Motorun ürettiği elektrik, sürüş senaryosuna göre yüksek kapasiteli batarya kitini beslemek, elektromotoru çalıştırmak veya her ikisini birden yapmak üzere akım çevirici aracılığıyla iletiliyor. Qashqai e-POWER 190 PS ve 300 Nm tork ile kesintisiz elektrikli bir sürüş sağlıyor.