Çinli markalara karşı Avrupalı üreticilerin de B planı devreye girdi. İstanbul ziyaretinde açıklamalarda bulunan Peugeot CEO’su Jackson “Gigafactory dediğimiz giga fabrikalar, Avrupa’da inşa ediliyor. Bataryada Çinlilere bağımlı kalmamak için bu çalışmayı yapıyoruz. Maliyetleri kontrol altına alıyoruz. Bu yüzden benim geceleri uykum kaçmıyor” dedi.

ALİ YILDIRIM

Eskiden Avrupa odaklı otomotiv teknolojileri gelişmeye başlarken, devir şimdi Asya’ya doğru kaymaya başladı. Çinli üreticiler teknoloji ve kalite konusunda oldukça agresif şekilde pazara hızlı bir giriş yapmaya başladı. Ürettiği markalarla eski kalitesiz algısını kırmaya başlayan üreticiler, birçok Avrupa ülkesinde de kendini ispatlamaya başladı. Avrupalı üreticiler de artık Çinli markaları tehdit olarak görürken B planları devreye alındı. Maliyet düşürmeye çalışan birçok üretici artık Çinle rekabet etmek için ellerinden geleni yapıyor. Bunu artık tehdit olarak görmediklerini anlatan Peugeot CEO’su Linda Jackson, İstanbul’u ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Türkiye pazarını çok önemsediklerini söyleyen Jackson, 1 sene önce geldiklerinde agresif hedefler koyduklarını ve bunu başardıklarına değindi. Türkiye pazarında 5’inci sıraya yükseldiklerini aktaran Jackson, SUV’de pazar lideri olduklarını söyledi.

TEHDİT OLARAK GÖRMÜYORUZ

Çinli üreticilerden de bahseden Jackson “Karşımızda artık Çinliler var. Bir tehdit olarak görmüyoruz. Ama bizim de daha uygun fiyatlı otomobillere ihtiyacımız var. Farklı fiyat politikalarıyla karşımıza çıkıyorlar. Bizde fiyat konusunda artık daha rekabetçi olabilmek için batarya üretimine başladık. Gigafactory dediğimiz giga fabrikalar, devasa fabrikalar Avrupa’da inşa ediliyor. Batarya üretimi için bunu yapıyoruz yani bataryada Çinlilere bağımlı kalmamak için bu çalışmayı yapıyoruz. Lojistik maliyetlerimizi kontrol altına alıyoruz. Elektrikli motorlar dahil bir çok parçamızı da kendimiz üretiyoruz. Biz aslında daha verimli olmak için çalışırken platformları kullanma amacımız da bu zaten. Bir ölçek ekonomisinden faydalanıyoruz biz kendi platformlarımızı kullanarak. Bu tamamen maliyet savaşları için. Daha verimli olmaya çalışıyoruz. Bunu zaten yapmamız gerekiyordu. Bizim amacımız sadece Çinlilerle rekabet etmek değil. Hedef zaten en ucuz olmak da değil. Bu yüzden benim geceleri uykum kaçmıyor” dedi.

‘HEPSİNE EYVAH DEDİK AMA YİNE DEVAM ETTİK’

Gelinen süreçte birçok markanın pazara girdiğini anlatan Linda Jackson şunları paylaştı: “Japonlar geldi eyvah dedik. Koreliler geldi eyvah dedik. Şimdi de Çinliler için aynı şeyleri konuşuyoruz. Ama hepsi artık hayatımızda. Ve hepsinin bir pazar payı var. Bu yüzden yeniden şekillenecek pazar. Bu yüzden kimsenin kimseden korkusu yok. Kimseyi de küçümsemiyoruz.”

‘ÇİP KRİZİ BİTTİ’

Linda Jackson “Çip krizinin artık sonuna gelmiş durumdayız. Neredeyse bu konuya dair sorunlar bitmek üzere. Otomotiv sektörüyle ilgili bir dinamik, çevik ve her zaman krizlere açık olmasıdır. Bu finansal olabilir, akaryakıt ile ilgili olabilir, savaşlar etkili olur. Bir otomobil şirketi olarak hayatta kalabilmeniz için esnek ve adapte olabilmeniz şarttır. Pandemi, ne zaman ve nasıl değişmemiz gerektiğine dair iyi bir örnektir. Pandemi döneminde otomobil üretim sürecimizi günden güne ve hatta bazen saatlik olarak planlıyorduk. Elimizde parça olup olmadan üretimimizi sürdürüyorduk. Şimdi bunlar geride kaldı ve normalleştik” dedi.

ELEKTRİKLİ MODELLER GELİYOR

Yeni STLA platformlardan bahseden Linda Jackson “Bu yeni platformu tasarlarken araç içinde yeni alan yaratıyorsunuz aslında. Yani ortadaki o tünel kısmı olmadığı için, bir şeyleri koymak için, depolama yapmak için, saklama yapmak için yeni bir müşteri deneyimi ve yeni bir alan oluşturmuş oluyoruz. Eylül ayında yapmış olduğumuz e-3008 lansmanında da bunu söylemiştim. Orta segmentteki ya da orta büyüklükteki STLA tasarımların ilk aracını lanse etmiştik. Bütün elektrifikasyon stratejimize faydalı oluyor çünkü 2024 sonu itibarıyla PEUGEOT’nun tüm modellerinin bir elektrikli versiyonu çıkacak. 2023-2024’te 5 tane yeni elektrikli araç çıkacak. Elektrikli araçların bizler için çok önemli olduğunu söyledik çünkü bizim 2038 itibarıyla karbon net 0 hedefimiz var Stellantis olarak. Sadece elektrikli araç satmak değil amacımız” diye konuştu.