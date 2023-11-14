Seneye 1 milyon adet oldukça zor

Sıfır araçlar artan kur ve enflasyon nedeniyle deyim yerindeyse havada kapılırken, pazarın 1 milyonu devireceği şimdiden belli. “İlk defa bir milyonu geçeceğiz” diyen Toyota Türkiye Satış CEO’su Bozkurt “2024 aynı olmayacak. Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlarla pazar yüzde 35 seviyesinde daralacak. 800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir” yorumunu yaptı.

Türkiye’de otomotiv sektörü en ilginç yıllarından birini yaşadı. Gelinen noktada pazar satış rekorlarına doymazken, bayinin müşteri peşinde değil müşterinin bayi peşinde koştuğu bir dönemi de yaşadık. Sıfır otomobiller ikinci elde daha pahalıya satıldı. Tüketiciler sıfır aracı alabilmek için bayide bile tanıdık aradı. Fakat son birkaç aydır bolluk başladı. Markalar kampanyalara hız verdi. Yani eski normale geri ve hızlı bir dönüş gerçekleşti.

Yeni Toyota CH-R lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 2023 yılını değerlendirdi. Son birkaç aydır araç bulunurluğunun arttığına değinen Bozkurt “Yaklaşık 4 yıldan bu yana biriken talep ve uygulanan satış kampanyaları, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı oluyor. Kasım-Aralık aylarında da Ekim ayına benzer bir tablo bekliyoruz. Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yılsonu kapanışı göreceğiz. 2024 yılında ise daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir” yorumunu yaptı.

GELECEK YIL YÜZDE 10 PAY ALIRIZ

Gelecek yıl pazardan Toyota olarak yüzde 10’luk bir pay almayı hedeflediklerinden bahseden Bozkurt şöyle devam etti: “Şu anda ürün gamımız çok geniş. Sedan modeller konusunda zaten çok iyi bir konumdayız. Bununla birlikte ticari araçlar ve SUV segmentinde de çok güçlendik. Bütün modellerimizde tam hibrit versiyonumuz bulunuyor ve bu anlamda tek markayız.”

SENEYE ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT GELİYOR

Gelecek yıl farklı versiyonların da Toyota ailesine katılacağını anlatan Ali Haydar Bozkurt “İlk tam hibrit Toyota C-HR’ın ardından ilk plug-in hibrit modelin de Türkiye’de üretilmesinden büyük bir gurur duyuyoruz. Toyota C-HR Plug-in Hybrid’i Avrupa ile aynı anda 2024 yılının başında müşterilerimize sunmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki yıl ise tam elektrikli bZ4X’in de Türkiye’de satılmaya başlanmasıyla tam hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli olmak üzere müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çok geniş bir yelpazemiz olacak” ifadelerini kullandı.