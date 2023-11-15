Borusan Otomotiv’e eşit kadın sertifikası

Borusan Otomotiv Grubu sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliği ile gerçekleştirilen bağımsız denetimi başarıyla tamamladı. Borusan Otomotiv Grubu, iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlara verilen “İş’te Eşit Kadın Sertifikası”nı almaya hak kazandı.

Borusan Otomotiv Grubu’nun değer yaratma ve toplam faydayı artırma bilinciyle yol aldığı kurum kültürü kapsamında “Borusan Eşittir: Kapsayıcılık, Fırsat Eşitliği ve Adalet” değerini, kültürel prensipleri doğrultusunda odaklarına alarak adil ve hakkaniyetli bir şirket olarak çeşitlilik ile fırsat eşitliğini gözettiklerini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek iş birliği ile gerçekleştirilen bağımsız denetim sonucu İş’te Eşit Kadın Sertifikası’na layık görülmekten büyük mutluluk duyuyorum. Almış olduğumuz bu sertifika, Borusan Otomotiv Grubu olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna verdiğimiz önemin, fırsat eşitliğine yönelik taahhüt ve söylemlerimizi eyleme geçirmiş olmamızın en önemli kanıtlarından biri. Otomotiv sektöründe İş’te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket olmanın gururu ve motivasyonuyla, ‘erkek işi’ algısını yıkarak kadınların sektörümüzdeki varlığı ile katkısını artırmak yönünde irademizi güçlendirmek ve cinsiyet farkı gözetmeksizin herkes için eşit iş ortamı sunmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Borusan Otomotiv Grubu’nun sektördeki öncü rolüne katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ortaya koydukları vizyon ve gösterdikleri emekler için teşekkür ediyorum.” dedi.

EŞİT VE ÖZGÜR BİR GELECEK

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ilkesi kapsamında eşit ve özgür bir gelecek hedefiyle başarılı işlere imza atan Borusan Otomotiv Grubu’na “İş’te Eşit Kadın Sertifikası” Sürdürülebilirlik Akademisi ve Intertek tarafından Borusan Oto İstinye tesisinde takdim edildi. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, İcra Kurulu Üyeleri Simay Alsan ve Tuğba Paşalı Karacan, ilk otomotiv şirketi olarak hak edilen sertifikayı Sürdürülebilirlik Akademisi’nden Murat Sungur Bursa ve Intertek’ten Nurten İlunt’un elinden aldılar.