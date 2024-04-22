Renault Kangoo elektrikli versiyonla geri döndü. 120 beygirlik elektromotor ve 45 kWh batarya, Yeni Renault Kangoo’nun toplam menzili de 285 kilometre.

Renault Kangoo elektrikli versiyonla geri döndü. Renault Kangoo, tarihinde ilk kez E-Tech Elektrikli versiyonuyla yollara çıkıyor. MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, 2024 yılı MAİS için binek otomobil segmentinde elde ettiğimiz başarıları hafif ticari araç segmentinde de elde etmeyi hedeflediğimiz bir yıl. Hafif ticari araç sınıfında yeni bir sayfa açıyoruz. Artık hafif ticari araçları binek modellerden ayrı olarak ele alıyor ve ayrı bir stratejiyle yönetiyoruz. Bu stratejimize paralel olarak, OYAK vizyonu ve desteği ile Türkiye’de başlattığımız elektrifikasyon devrimiyle Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli ve Yeni Renault Kangoo Van 18 Nisan tarihinde bizlerle buluşuyor. Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli, Kangoo modelimizin uzun yıllara dayanan tecrübesini elektrifikasyon teknolojisi ile buluşturduğumuz ve modernize ettiğimiz yepyeni bir otomobil. Geniş aileler ve iş profesyonelleri için özellikle şehir içinde ekonomik ve konforlu bir yolculuğu mümkün hale getiren özelliklerle donatıldı. Yeni Kangoo Van ise geliştirilmiş özellikleriyle hafif ticari araç segmentini bambaşka bir boyuta taşıyor.

2500 LİTRE TAŞIMA KAPASİTESİ

Kangoo’nun Her Zamanki Güçlü ve Çok Yönlü Özelliklerine Eklenen Elektrikli Güç Aktarma Sistemi Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli, içten yanmalı versiyonunda sahip olduğu pratikliği, güvenli sürüş özelliklerini ve konforu elektrikli versiyonuna taşıyor. İç mekânında bulunan sürücü koltuğu, ergonomik yapısıyla sürüş konforunu destekliyor. Arka bölümde bulunan üç kişilik ikinci koltuk sırası, konforlu ve rahat bir yolculuk olanağı tanıyor. Kendi sınıfının en iyi değeri olan 850 litrelik bagaj hacmi, kızaklı ikinci koltuk sırasının çıkarılmasıyla 2.500 litreye kadar artırılabiliyor. Ayrıca Easy Life çekme tipi torpidosu da dahil edildiğinde iç mekânda 49 litreden fazla saklama alanı sunuyor.

285 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli’nin 8 adet bağımsız ve kolayca onarılabilen modülden oluşan son teknoloji lityum iyon bataryası, 45 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip. WLTP standartlarında 285 km’ye kadar ulaşan menziliyle kullanım maliyetlerini oldukça düşürüyor. Kangoo E-Tech %100 Elektrikli 3 yıl veya 100.000 km araç garantisine ek olarak 8 yıl veya 160.000 km batarya garantisine de sahip. Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli, 245 Nm anında kullanılabilir tork ve 90 kW güç üreten elektromotoruyla her koşulda sorunsuz ve akıcı bir sürüş sağlıyor. Aracın maksimum hızını 110 km/s ve gücünü 56 kW ile sınırlayan Eco modu, sürüş menzilini optimize ediyor. Sürücüler üç rejeneratif fren modundan birini seçebiliyor.

Kangoo e-Tech tüm enerji yönetimi sistemlerine ek olarak daha güvenli bir sürüş için Seviye 2 otonom sürüş dahil 14 sürüş destek sistemi ile donatıldı. Bunun yanında çekiş ve fren modlarının farklı kombinasyonları, aracı kullanma şekline ve sürüş koşullarına göre rahatlığı ve menzili optimize etmek için sürücüye 6 seçenek sunuyor. Seçilen sürüş moduna, elektrik gücü yönetimine ve sürüş destek sistemlerine ait bilgiler, opsiyonel olarak eklenebilen kişiselleştirilebilir 10 inçlik dijital gösterge ekranından takip edilebiliyor.

ISI POMPASI DA VAR

Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli, tüm yıl boyunca mümkün olan en iyi menzili sağlamak üzere ısı pompasıyla çalışan çift bölgeli bir iklimlendirme sistemine sahip. Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli’nin Iconic versiyonunda ısıtmalı koltuklar standart olarak yer alırken, soğuk iklim paketiyle ısıtmalı ön cam ve direksiyon da opsiyon olarak eklenebiliyor. Kapsamlı şarj çözümleri ise tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli’nin bataryası 22 kW AC hızlı şarj ile 2 saat 30 dakikada %5’ten %80’e şarj edilebiliyor. 22 kW şarj cihazıyla birlikte batarya, menzili etkilememek ve şarj sürelerini kısaltmak üzere sıcaklığı doğru seviyede tutan sıvı soğutma ve rezistanslı ısıtma sistemine sahip. 80 kW DC şarj cihazı ise yaklaşık 30 dakikada 170 km menzil sağlıyor. 11 kW halka açık şarj noktasında 2 saat 40 dakikada %15’ten %80’e şarj oluyor. 7,4 kW duvar kutusunda 6 saatten daha kısa bir sürede %15’ten %100’e şarj oluyor.

KANGOO VAN DİZEL

Yeni Renault Kangoo Van, elektrikli, kardeşi Yeni Renault Kangoo %100 Elektrikli ile birlikte kullanıcıları ile buluşmak için hazırlanıyor. 115 beygirlik 1.5 Blue dCi motorla birlikte atletik ve dinamik bir tarza sahip bu yenilikçi hafif ticari model; ileri teknolojiye ve yeniliklere sahip özel yapım bir otomobil arayan kurumsal filolara, serbest meslek sahibi profesyonellere ve ticari araç kullanıcılarına hitap ediyor. Yeni Kangoo Van, otomatik ve manuel vites seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Yükleme kolaylığı: Renault’nun “Ferah Yükleme Paketi” ile merkezi sütunun kaldırılması sayesinde Yeni Kangoo Van, 1.446 mm ile pazardaki en geniş sağ taraf erişimini sağlıyor. 4,9 m³’e varan yükleme kapasitesiyle sınıfının en iyi değerini sunuyor. Güçlü omuz çizgisine sahip yeni atletik dış tasarımı onu şık bir görünüme kavuşturuyor. Modern iç mekânı, 60 litrelik kullanışlı ve kolayca erişilebilen saklama alanlarıyla birlikte iki veya üç ön koltuk seçeneğiyle sunuluyor. Yeni Renault Kangoo Multix ise binek araç özellikleri ve konforu, 130 beygirlik 1.3 TCe motoru, otomatik ve manuel vites seçenekleri ile 2. çeyreğin sonunda satışa sunulacak ve böylece Kangoo ürün ailesi tamamlanmış olacak.