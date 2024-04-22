Yenilenen EQA 511 km menzille geldi

Mercedes’in yeni elektrikli modeli EQA ve EQB tanıtıldı. EQA 511 kilometre menzille gelirken, EQB’nin menzili 423 kilometre olarak açıklandı.

Mercedes’in yeni elektrikli modeli EQA ve EQB tanıtıldı. EQA+ 511 kilometre menzille gelirken, EQB’nin menzili 423 kilometre olarak açıklandı. Yıl başında Avrupa’da satılmaya başlanan yeni güncellenmiş model serilerinden EQA 250+’ın kombine ağırlıklı elektrik tüketimi (WLTP) 16,7-14,4 kWh/100 km ve kombine ağırlıklı karbon (CO2) emisyonları: 0 g/km, EQB 250+’nın WLTP’si 17,5-15,2 kWh/100 km ve kombine ağırlıklı karbon (CO2) emisyonları: 0 g/km olarak gerçekleşiyor.

IHLAMUR AĞACINDAN DETAY TASARIMI

Araçlarda AMG Tasarım Konsepti standart olarak sunulurken, en çok tercih edilen donanım seçenekleri ise ek seçeneklerle birlikte Advance Plus ve Premium paketleri. Müşteriler renk seçenekleri, iç mekân ve koltuk döşemeleri, iç mekân tasarım detayları ve jantlar gibi çeşitli araç özelliklerini kişisel zevklerine göre tasarlayabiliyorlar. 5 koltuklu EQB için ESP römork dengeleme sistemine sahip çeki demiri ilk defa isteğe bağlı olarak eklenebiliyor. Yeni iç mekân özellikleri arasında dokunmatik kontrol tuşlarıyla donatılan güncel direksiyon simidi, Mercedes-Benz logo detayı, kahverengi açık gözenekli ıhlamur ağacından imal edilmiş detay tasarımı ve Mercedes-Benz yıldız desenli arkadan aydınlatmalı süsleme (AMG Tasarım Konsepti için standart) bulunuyor.

BURMESTER SES SİSTEMİ

EQA-EQB’de koltuk ısıtma, ambiyans aydınlatması, KEYLESS-GO, metalik boya gibi birçok donanım standart olarak sunuluyor. Tamamen dijital gösterge grubu ise gelişmiş ve üstü paketlerde standart olarak sunuluyor. Burmester® Surround ses sistemi (Premium Paketi ile standart) artık güncel MBUX ile etkileyici Dolby Atmos® ses deneyimi sunarken müziğe daha fazla alan, netlik ve derinlik kazandırıyor ve çalınan her türlü ses ortamına uyum sağlıyor. Burmester® Surround ses sistemiyle birlikte sunulan Sound Experiences, aynı kişiselleştirilmiş ses ayarlarının daha geniş kullanımını sağlıyor.

EQA EQA 250+ EQA 350 Tahrik sistemi Güç kW 140 215 Tork Nm 385 520 Tüketim ve menzil1 Güç tüketimi (WLTP) kWh/100 km 14,4-16,4 16,7-18,6 CO2 emisyonları (WLTP) g/km 0 0 Menzil (WLTP) km 511 423