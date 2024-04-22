Türkiye’ye gelecek Chery modelleri Pekin’de tanıtılacak

Uzak Doğu’nun en büyük fuarlarından biri olan Pekin Otomobil Fuarı’nda Türkiye’ye gelecek Chery modelleri sergilenecek. İlk kez tanıtılacak modellerin yer alacağı fuarda, SUV modelleri ağırlıklı olacak.

Uzak Doğu’nun en büyük fuarlarından biri olan Pekin Otomobil Fuarı’nda Türkiye’ye gelecek Chery modelleri sergilenecek. İlk kez sergilenecek modellerin yer alacağı fuarda, SUV modelleri ağırlıklı olacak. TIGGO ailesinin yeni amiral gemisini Pekin Otomobil Fuarı’nda ilk kez otomobil severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. TIGGO ailesinin amiral gemisi, yeni enerji araç pazarının giderek daha rekabetçi hale gelmesi ve tüketici beklentilerindeki artışı karşılık verebilecek özellikleri ile öne çıkacak. Bu yeni model, en ileri teknolojiyi dünya genelinde tüketicilerin erişimine sunarak, onların kalite ve yenilik taleplerini karşılayarak amiral gemisi ürünlerin neler sunabileceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

YENİ MODEL İLK KEZ TANITILACAK

Pekin Otomobil Fuarı’nda dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan Chery, yenilikçi teknolojiye, premium ürünlere ve beklenenin ötesine geçen marka değerlerine verdiği önemle otomotiv endüstrisinin yeni döneminde ön sıralarda yer alacak. Chery TIGGO ailesinin amiral gemisi otomobil fuarında ilk gösterim için sahneye çıkacak. Bu yeni model ulaşımın gelecekteki trendine öncülük edecek. Yeni model aynı zamanda, Chery’nin TIGGO markasına yönelik uzun vadeli vizyonunu ve stratejisini gösteren önemli bir kilometre taşı olacak ve aynı zamanda sürdürülebilir ulaşım için akıllı teknolojiden yararlanma fikrini hayata geçirecek. Yeni model, yeniliğe, ileri teknolojiye ve üstün kaliteye olan bağlılığıyla beklentisi yüksek kullanıcıların ilgisini çekmek ve sürüş deneyimini daha ileri seviyeye taşımak üzere tasarlandı. Çevre dostu bir ulaşım için yeni nesil sürüş modlarını ve ileriye dönük teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

YENİ PHEV TEKNOLOJİSNİ SUNACAK

QPower şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojisiyle donatılan yeni model, etkileyici bir güce sahip. QPower, Chery’nin güç-aktarma sistemi teknolojisindeki deneyiminin doruk noktasını oluşturuyor ve içten yanmalı (ICE), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli (BEV) olmak üzere çok farklı enerji seçeneklerini kapsıyor. QPower, temel enerji türleri için en uygun güç çözümünü sunuyor ve kullanıcıların tüm ulaşım senaryolarına hitap ederek yeni model için gelişmiş destek sağlıyor.