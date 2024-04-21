Polonya’da üretilince ismi yasa dışı oldu

Alfa Romeo kısa süre önce tanıttığı Milano modelinin ismi yasa dışı olduğu öne sürülerek, Junior olarak değiştirildi. Daha lansmanın üzerinden toz kalkmadan İtalya Ticaret Bakanı Urso, aracın Polonya’da üretilmesini eleştirerek “Bu isim yasa dışı” dedi.2

İtalyan üretici Alfa Romeo yeni Milano modelini kısa bir süre önce tanıtmıştı. Fakat daha tanıtımın üstünden toz kalkamadan otomobilin Polonya’da üretilmesi krizleri de beraberinde getirdi. Aracın isminin Milano olması ve üretimin Polonya’da gerçekleşmesi İtalya hükümeti tarafından olumsuz karşılandı. Ve İtalya Ticaret ve Üretim Bakanı Adolfo Urso, bu ismin yasa dışı olduğunu paylaştı. Urso, İtalyan olmayan yabancı yapım ürünü İtalya’dan geliyormuş gibi sunmanın yasa dışı olduğunu söyleyen 2003 tarihli yasaya atıfta bulunarak, arabanın Polonya’da üretilmesi nedeniyle “Milano” isminin seçilmesini eleştirdi. Bunun üzerine aracın ismi yine geçmişe atıfta bulunan ‘Junior’ ismiyle değiştirildi.

BU ANI MARKANIN TARİHİNE KAZINACAK

Alfa Romeo Milano model isminin Alfa Romeo Junior olarak değiştirilmesiyle ilgili olarak marka adına açıklamayı CEO Jean-Philippe Imparato yaptı. Imparato’nun açıklamasında şu görüşlere yer veridi: “Bu anın markanın tarihine kazınacağının farkındayız. Bu büyük bir sorumluluk, ama aynı zamanda heyecan verici bir an. Alfa Romeo Junior isminin seçimi tamamen doğal, çünkü markanın tarihiyle güçlü bir bağlantıya sahip. Aynı zamanda en başından beri bizim ve oylamada halkın en beğendiği isimler arasında yer alıyor.”

İSMİ 1966’YA DAYANIYOR

26 Eylül 1966’da GT 1300 Junior Balocco’da tanıtıldı ve “Giulia” adını taşımamasına rağmen yeni bir Alfa Romeo jenerasyonunun öncüsü oldu. Ayrıca Spider ürün gamının benzer versiyonları da Junior ile özdeşleştirildi.Bu araç gücünü, 170 km/s’nin üzerinde bir maksimum hız için 89 HP üreten 1290 cc’lik çift egzantrikli bir motordan alıyordu. 1600’ünkinden sadece biraz daha az güç üreten bu motor, üst düzey performans ve sürüş keyfi sunuyordu. Ayrıca araç daha özel ve gençlere hitap eden detaylarla tamamlanmıştı. GT 1300 Junior, 92 bin adedin üzerindeki satışıyla kısa sürede ürün gamının en çok satan modeli ve zamanının gerçek bir statü sembolü haline geldi.