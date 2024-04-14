Hidrojenli araçların teslimatı başladı

Fransa’da mobilite ekipmanları tedarikçisi Hysetco’ya Peugeot e-Expert hidrojenli araç teslimatı başladı.

Fransa’da mobilite ekipmanları tedarikçisi Hysetco’ya Peugeot e-Expert hidrojenli araç teslimatı başladı. Stellantis, önümüzdeki aylarda, hidrojenli araç ulaşımında Avrupa’nın lideri Fransız şirketi Hysetco’ya, Peugeot e-Expert Hydrogen filosunu teslim edecek. Hidrojenli araçlar Hysetco paketi kapsamında profesyonellerin kullanımına sunulacak. Bu anlaşmaya; servis, bakım ve onarım, sigorta, ikame araçlar, idari formaliteler, eğitim gibi tüm ilgili hizmetler de dâhil edilecek. Ayrıca bu araçlar yolcu taşımacılığı (tekerlekli sandalyeyle erişilebilen taksiler ve servisler gibi), lojistik veya diğer profesyonel kullanımlar (ticari araç olarak) için özel olarak tasarlanacaklar. Böylece bu tür kullanımlara yönelik en kapsamlı hidrojenli hafif ticari araç filosu kullanıma sunulmuş olacak.

İKİ FARKLI ÜRÜNDE SUNUYORUZ

Stellantis Pro One İş Birimi Direktörü Xavier Peugeot, “Stellantis Pro One olarak bir başka hidrojenli araç teslimatıyla, 2024’ün başlarında elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla profesyonel müşterilerimizi sıfır emisyonlu ulaşıma geçişlerinde desteklediğimizi bir kez daha göstermiş olduk. Dünyada iki segmenti kapsayan hidrojenli elektrikli araç pazarlayan ve müşterilerine elektrikli araçları tamamlayacak bir başka çözümü beraberinde sunan ilk üreticiyiz” dedi.