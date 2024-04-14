Yeni Opel Frontera sahneye çıktı

Opel yeni SUV modeli Frontera tanıtıldı. B SUV segmentinde Crossland’ın yerini alacak olan model, hibrit ve tam elektrikli motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Araçta 1.2 litrelik benzinli motor ve 400 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan elektrikli ünite görev yapacak. Fiyatı şimdilik netleşemedi.

Opel yeni SUV modeli Frontera tanıtıldı. B SUV segmentinde Crossland’ın yerini alacak olan model, hibrit ve tam elektrikli motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Araçta 1.2 litrelik benzinli motor ve 400 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan elektrikli ünite görev yapacak. Frontera’nın 48V hibrit teknolojisi de dikkat çekecek. Opel CEO’su Florian Huettl, “Kendinden emin tasarımı, ferahlığı, akıllı çözümleri ve verimli güç-aktarma sistemleriyle yeni Opel Frontera, diğerlerinden ayrılmak isteyen geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Hem şehir içinde hem de şehir dışında kullanıma uygun olan araç, aynı zamanda elektrikli otomobil kullanım olanağını müşterilerimize sunuyor” dedi.

YENİ ŞİMŞEK LOGOSU İLK KEZ KULLANILACAK

Yeni Opel “Şimşek” logosu, seri üretimdeki bir modelde ilk kez kullanılıyor. Otomatik uzun far özellikli Eco LED farlar ve merkezdeki “Şimşek” logosu ile kesintisiz şekilde bütünleşiyor. Alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen Vizor, otomobilin sağlam ve dayanıklı duruşunu öne çıkarıyor. Opel’in ünlü “kanat imzası”, gövde rengindeki ek kısımlarla ayrılan üç aydınlatma bloğuna sahip modern görünümüyle parıldıyor. Yandan görünüm, geniş kabini görsel olarak bölen ayırt edici bir C sütununu ortaya çıkarıyor.

İKİ ADET 10 İNÇ’LİK EKRAN VAR

İki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle sunulan Opel’e özgü, tamamen dijital Pure Panel kokpit ile birlikte cesur ve şık bir görünüme kavuşan yeni direksiyon, göz alıcı bir yapıya sahip. Opel, yeni Frontera’da minimum dikkat dağınıklıyla maksimum konfor felsefesini tutarlı bir şekilde yansıtarak yalın ve detoks bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

PATENTLİ KOLTUK TASARIMI SÜRÜYOR

Ön koltuklarda bulunan omurilik üzerindeki baskıyı alan patentli Intelli-Seat özelliği, otobanlardaki uzun yolculuklarda dahi olağanüstü konfor sağlıyor. Koltuklar, çok sayıda detayın yer aldığı tasarımın yanı sıra kontrast oluşturan renkteki dikişleriyle de göz alıyor. Ön tarafta bulunan kablosuz şarj ünitesi ve iki USB bağlantı noktası ile ikinci sırada bulunan iki adet USB bağlantı noktası sayesinde mobil cihazları şarj etmek, yeni Frontera ile her zamankinden daha kolay hale geliyor.

460 LİTRE BAGAJ HACMİ

Yeni Frontera, yükleme kapasitesiyle de oldukça etkileyici bir araç olduğunu gösteriyor. Otomobilin arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükseliyor.