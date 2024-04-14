Yeni Alfa Milano ön siparişe açılıyor

Alfa Romeo Milano için ön sipariş başlıyor. Markanın geçen hafta dünya lansmanını yaptığı model, hem elektrikli hem de hibrit motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Milano Alfa’nın ilk elektrikli modeli olacak.

Alfa Romeo Milano için ön sipariş başlıyor. Markanın geçen hafta dünya lansmanını yaptığı model, hem elektrikli hem de hibrit motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Milano Alfa’nın ilk elektrikli modeli olacak. Milano, Türkiye’de mayıs ayında markanın online satış kanalı, online.alfaromeo.com.tr/ üzerinden ön satışa açılacak. Teslimatlar ise eylül ayından itibaren gerçekleştirilecek. Milano’nun hibrit ve tam elektrikli versiyonları bulunuyor. Sportif sürüşle konfordan ödün vermeyen MILANO, premium rakipler arasında 400 litre ile en büyük bagaj hacmini sunuyor.

400 LİTRE BAGAJI VAR

Alfa Romeo Milano’nun boyutları da tam bir B-SUV. 4.17 metrelik uzunluğu, 1.79 metrelik genişliği ve 1.5 metrelik yüksekliğiyle kompakt bir otomobil olarak dikkat çekiyor. Tamamen dijital 10.25 inç TFT ekran, benzersiz sürüş deneyimine katkı sağlıyor. Gösterge panelinde ise sürücüye doğru açı verilmiş 10.25 inç’lik dokunmatik ekran yer alıyor. Hızlı, kolay ve sezgisel kullanım için tasarlanmış ekran, fonksiyonelliğiyle öne çıkıyor. Elektrikli açılabilen bagaj kapağıyla kolay ulaşılabilen 400 litreye varan geniş bagaj hacmi ve pratik özelliklerinin yanı sıra 360 derece park sensörleri ve yarı otonom park sistemi, sürüşü kolaylaştırıyor.

240 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ

Elektrikli Milano’nun 156 veya 240 HP olmak üzere iki farklı güç seçeneği var. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip 54 kWs batarya, 156 HP’lik versiyonda WLTP ölçümlerine göre ortalama 410 kilometre ve şehir içerisinde 590 kilometre menzil sunacak. Önümüzdeki dönemde Q4 dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilecek. Milano Ibrida 136 beygir gücünde 48-V Hibrit VGT (Değişken Geometrili Turbo) mimarisine sahip. 3 silindirli 1.2 litrelik turbo motor, 48 volt batarya ve 21 kW elektrik motoru içeren elektrikli sistemle kombine edildi. Yenilikçi 6 ileri çift kavramalı vites kutusu, maksimum verimlilik sağlıyor.