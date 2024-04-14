BYD’nin tek depoyla 1080 km yapan SUV modeli Türkiye’de satışa sunuldu

BYD şarj edilebilir hibrit modeli SEAL U DM-i, lansmana özel 2 milyon liralık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

BYD şarj edilebilir hibrit modeli SEAL U DM-i, lansmana özel 2 milyon liralık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Avrupa pazarından önce Türkiye’de satışa sunulan BYD SEAL U DM-i; uzun sürüş menziliyle öne çıkıyor. Tek paketle Türkiye’ye gelen model, oldukça dolu. Standart donanımında LED ön farlar ve LED fren lambaları, 19 inç alüminyum alaş¬ımlı jantlar, panoramik cam tavan, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, ön cama yansıtılan renkli bilgi ekranı (head-up display), 15,6 inç elektrikli dönebilir dokunmatik multimedya ekranı, 360 derece panoramik görüş kamerası, elektrikli ayarlanabilir havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özelliklerle birlikte sunuluyor.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR

Şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i, BYD markasının yenilikçi Akıllı Çift Motor teknolojisini kullanıyor. Bu sayede yüksek performansı, yüksek verimliliği ve konforu bir arada sunan premium SUV, dört silindirli 72 kW’lık 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla kombine ediyor. BYD’nin 8 yıl/200.000 km garanti sunan, öncü Blade Batarya teknolojisini kullanan BYD SEAL U DM-i, Türkiye’nin tek DC şarj özelliği olan şarj edilebilir hibriti olma özelliğini taşıyacak. 18.3 kWsa kapasitesiyle birlikte WLTP ölçümlerine göre ortalama sadece elektrikli motoru ile 80 kilometrelik elektrikli sürüş menzili sunuyor. Aracın kombine olarak menzilinin 1.080 kilometre olması, şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i modelini konforlu bir uzun yol otomobili haline getiriyor.

35 DAKİKADA YÜZDE 80

Modelin 18 kW DC hızlı şarjı destekleyen bataryası da rakiplerinden ayrışmasını sağlıyor. DC hızlı şarjı kullanarak otomobilin bataryasını %30’dan %80 doluluğa ulaştırmak sadece 35 dakika sürüyor. Her koşulda yüksek performans sunan BYD SEAL U DM-i, 0-100 km/s hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlıyor. BYD SEAL U DM-i, WLTP normlarında 0.9 lt/100 km ağırlıklı karma tüketim ortalamasıyla oldukça yüksek verimlilik sunuyor.

15,6 İNÇ’LİK MULTİ EKRAN

‘Okyanus Estetiği’ tasarım dilini taşıyan BYD SEAL U DM-i, dinamik görünümü ve markanın yeni tasarım diliyle dikkat çekiyor. Güçlü omuz çizgileri ve şık tavan çizgisiyle sportif görünüme sahip bu yeni model, aynı zamanda araç kabininde de yüksek teknoloji, pratikliği ve konforu bir arada sunuyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve işçiliğe sahip kabinde, markanın teknolojik DNA’sını yansıtan iki büyük dijital ekran yer alıyor. Tercihe göre yatay veya dikey formatta kullanılabilen 15.6 inç’lik elektrikli dönebilir multimedya ekranı ve birçok bilginin de yer aldığı 12.3 inç’lik sürücü göstergesi her şartta kolay kullanım sağlıyor.

552 LİTRE BAGAJ HACMİ

Sınıfının en uzun ve en geniş araçlarından biri olan BYD SEAL U DM-i, 4.775 mm uzunluğa, 1.890 mm genişliğe ve 1.670 mm yüksekliğe sahip. 2.765 mm aks aralığı ve düz zemin tasarımı sayesinde arka yolcular için bol miktarda diz mesafesi sunarken tüm yolcular için eşsiz bir yaşam alanı sunuyor. Buna ek olarak 552 litrelik bagaj hacmi arka koltuklar katlandığında 1.440 litreye çıkıyor.